松機篩檢站爭議 黃珊珊：與王必勝一直有共識

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（中央社記者陳昱婷台北22日電）松山機場篩檢站昨天上路，台北市長柯文哲曾對此表達不滿，不過副市長黃珊珊今天與衛福部醫福會執行長王必勝一同前往視察時說，兩人一直有共識，每天都會討論。

中央昨天協調三軍總醫院，昨天起在松山機場第二航廈前新設大型COVID-19（2019冠狀病毒疾病）篩檢站，但柯文哲反對此事，更稱「瞎指揮，造成地方困擾」。

黃珊珊今天下午前往松山機場篩檢站視察，王必勝與三軍總醫院院長王智弘提早約15分鐘到場等待，與黃珊珊說明完現場情況後接受媒體聯訪。

媒體詢問，黃珊珊與王必勝今天一同視察，是否表示中央、市府已達成共識。黃珊珊說，兩人一直都有共識，目標都是為了市民，每一天都在討論怎麼設採檢站，連之前北士科車來速篩檢站，王必勝還誇獎她「做得很好」，並來要照片。

黃珊珊表示，地方有地方的規劃，中央有中央的想法，雙方會有不同策略，對市府來說，設新站有人力、物力及醫院量能需要考慮，還是以增加既有站點量能為優先，但中央來設站也是幫台北市民。

王必勝說，雙方意見常常不同，但不同就是繼續討論，並找出平衡點，這就是中央與地方合作的精神。他強調，雙方沒有吵過架，溝通一直都很順暢。

黃珊珊並向王必勝、王智弘詢問，交通動線是否有困難，若有需要再向她提出訴求；王必勝則說，感謝台北市政府幫了很多忙。（編輯：李錫璋）1110522