柯文哲反對增設松機篩檢站 蘇貞昌喊話中央地方合作

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行政院長蘇貞昌（前）21日向雙北喊話，盼中央、地方合作打贏防疫最關鍵的一戰，做得不夠、不好的地方，再一起努力。（中央社檔案照片）

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（中央社記者賴于榛、陳怡璇台北21日電）行政院長蘇貞昌今天視察松山機場旁新設大型篩檢站整體規劃，同時也向雙北喊話，盼中央、地方合作打贏防疫最關鍵的一戰，做得不夠、不好的地方，再一起努力。

本土疫情嚴峻，為減輕醫療衛生單位負擔並維持防疫韌性，中央日前宣布新設北北基桃8處大型採檢站，分散急診採檢壅，今天在松山機場第二航廈前新設大型篩檢站，預計單日採檢量能達2000人。

政院官員對中央社記者表示，指揮中心先前就評估與地方合作，在北北基桃新設9處大型篩檢站，但原先評估的台北市市立體育場並未設立，考量台北市東區與北松山居民可能需要篩檢站，因此由中央協調三軍總醫院，改在松山機場第二航廈前新設大型篩檢站。

不過，台北市長柯文哲稍早出席動物之家中繼園區開幕記者會後，接受媒體聯訪表示，台北戰略是以防疫急門診擋在第一線、調整住院出院標準及增加防疫專責旅館等，讓整個系統有效率分流輕重症，醫學中心當成戰略應變部隊，如果有需要增加採檢量能，應擴充原有站點量能，而非設新點。

蘇貞昌今天視察松山機場旁新設大型篩檢站整體規劃，行前接受媒體時事問答。

對於台北市長柯文哲表態反對松機篩檢站，蘇貞昌說，政府盡力減輕民眾負擔，非常感謝中央流行疫情指揮中心協調各公立醫院加設大型篩檢站，且都在48小時內就完成設立，感謝辛苦的醫護人員投入，連週末都沒有休息。

蘇貞昌說，政府也不斷檢討篩檢站功能，希望篩檢站動線更順暢，以及65歲以上長者可以在篩檢站現場直接領藥等等，盼中央、地方合作打贏防疫最關鍵的一戰。

另外，新北市長侯友宜批評先前因中央系統問題，導致民眾拿不到居隔單。蘇貞昌說，每一位負責公共事務的人，都希望做到最好、解除民怨。在疫情大爆發時候，大家就所觀察到的問題互相討論、幫忙解決，這都非常應該，也是民眾期待，大家應該協同、協力，做得不夠、不好的地方，再一起努力。（編輯：黃瑞弘）1110521