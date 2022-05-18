「雙北叫不動醫院」風波 王必勝、侯友宜各有說法

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（中央社記者陳婕翎、張茗喧、黃旭昇台北18日電）衛福部醫福會執行長王必勝日前言論被解讀「雙北叫不動醫院」，引起新北市長侯友宜批評「高高在上」。王必勝今天說自己一向態度誠懇，造成這樣感覺會深自檢討，侯友宜則表示「我們好好做事吧」。

侯友宜昨天下午在臉書貼文指出，「請不要以高高在上的姿態，使用叫不叫得動這類的輕蔑語氣」，今天上午視察基層診所時，媒體就王必勝最近頻頻打雙北、外界傳聞王必勝在爭衛福部長的位置，詢問侯友宜的看法。

侯友宜說，「我們好好做事吧！」新北市所有的醫護、衛生所、行政團隊、第一線所有的工作夥伴，大家都很辛苦，新北市民的健康才最重要。

王必勝今天下午在疫情記者會重申，從來都用最誠懇態度說話，造成外界有這樣的感覺會深自檢討。至於被指稱頻繁向雙北開嗆是有意爭取衛福部長位置，他僅說，在位置上盡心盡力把事情做好，從未想過未來的事。

這兩天中央、地方持續在北北基桃設立大型採檢站，又有人認為王必勝對紓解PCR排隊人潮有功勞。王必勝說，都是份內工作，是由很多人一起完成。

本土COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情發燒，衛福部長陳時中上午在入席立法院社會福利及衛生環境委員會備詢前，媒體詢問王必勝相關事，他出面緩頰。

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陳時中說，王必勝是衛福部的醫院執行長，平時參與政策規劃，最重要任務是管理部立醫院，加上身為指揮中心醫療應變組工作，是最常需親赴第一線工作的人員，現在也是公立醫院協會理事長，所以相關連繫較順暢。

年底即將有九合一大選，陳時中一直是呼聲高的人選之一，今天有媒體提問，傳出總統蔡英文鐵了心要提名陳時中選台北市長，陳時中僅回答，他還是部長，現在先不談選舉。（編輯：陳清芳）1110518