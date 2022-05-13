柯文哲拋快篩陽就給藥 陳時中說明2理由不適合

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（中央社記者張茗喧、吳欣紜台北13日電）台北市長柯文哲拋「快篩陽就給藥」構想。指揮中心指揮官陳時中今天表示，快篩陽性個案有7%至15%偽陽性，給藥恐因副作用有責任歸屬問題，隔離也有處分過當疑慮。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻，台北市長柯文哲昨天呼籲政府不應堅持PCR陽性才給藥，快篩陽性就該開立口服抗病毒藥。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午在疫情記者會中表示，快篩陽性個案當中，約有7%至15%偽陽性，也就是根本沒有染疫，萬一因為用藥導致副作用，醫療責任該由誰負責。

另外，陳時中說，開立口服抗病毒藥的對象勢必得是確診個案，也就會有隔離治療、限制人身自由的問題，恐有行政處分過當疑慮，這些都需要思考。

陳時中說，最近很多專家也提醒，面對特殊個案或許可採這種方式提早給藥，但涉及倫理、行政處分恰當與否的問題，不能普遍來做，否則有點病急亂投醫，現在正在努力縮短等候給藥的時間。

根據指揮中心統計，今天全台共4952家機構可販售快篩實名制、可販售41萬劑快篩試劑，截至中午12時已售出19.6萬份、共1417家完售。（編輯：陳政偉）1110513