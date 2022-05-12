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柯文哲籲快篩陽就給藥 健保署澄清非權責單位

2022/5/12 20:59
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（中央社記者張茗喧台北12日電）台北市長柯文哲呼籲「快篩陽就給藥」，並要健保署出面說明。健保署晚間發布聲明，強調COVID-19口服藥是疾管署以公費購買，用藥對象、使用時機均為疾管署訂定，無關健保給付。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻，本土確診病例大增，中央流行疫情指揮中心近日開放居家照護者可視訊看診領用口服抗病毒藥，13日起也將開放確診個案親友代為看診領藥。

柯文哲今天表示，政府不應堅持PCR陽性才給藥，而是「快篩陽就給藥」，更指出台灣醫界被健保署控制，醫界也擔心核刪問題，呼籲健保署出面。

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健保署今天晚間發出聲明，澄清COVID-19口服抗病毒藥並非健保給付藥品，而是由疾管署以公費購買、配送，使用規範如使用對象、使用時機等也是疾管署訂定用藥指引，無關健保給付，也不會有涉及健保核刪等問題。

健保署強調，健保於4月21日協助在雲端系統建立COVID-19口服抗病毒藥劑與其他1208款藥品的交互作用主動提示功能，主要提供醫療院所可介接使用，避免COVID-19口服藥物與患者目前使用的藥品產生交互作用，提升病人用藥安全。（編輯：謝雅竹）1110512

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