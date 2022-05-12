更多編輯台推薦新聞：
3類對象快篩陽性視同確診12日實施 通報5步驟一次看
生活

3類對象快篩陽性視同確診12日實施 通報5步驟一次看

韓國威權象徵青瓦台 尹錫悅上任開放民眾參觀
國際

韓國威權象徵青瓦台 尹錫悅上任開放民眾參觀

居家照護及居家隔離新制 隔離天數、何時採檢一篇看懂
生活

居家照護及居家隔離新制 隔離天數、何時採檢一篇看懂

疫情整理包》本土6萬5385例 13日起確診者親友可代看診領藥

疫情整理包》本土6萬5385例 13日起確診者親友可代看診領藥

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
3類對象快篩陽即確診可用唾液快篩 2歲以下兒童禁用
首頁 / 生活

柯文哲主張快篩陽給口服藥 籲健保署出面

2022/5/12 18:31
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳怡璇台北12日電）台北市長柯文哲今天表示，COVID-19快篩陽性民眾就可拿口服藥還要考量各年齡層重症機率、成本效益等，呼籲健保署出面，疫情費用如果都要走健保系統「哪有辦法」。

台北市長柯文哲今天下午至台北市立聯合醫院忠孝院區，視察視訊診療流程及慰勞醫護人員。柯文哲前幾天拋出「快篩陽就給藥」想法，會後接受媒體聯訪時被問及進度。

柯文哲表示，在疫情嚴峻時刻，無法每件事都要求100分，臨床上COVID-19（2019冠狀病毒疾病）快篩陽性民眾就可給口服藥，但成本效益、各年齡層重症機率等都要考量，不是地方政府可以決定，呼籲健保署要出面說清楚，否則疫情費用都要走一般健保系統「哪有辦法」。

柯文哲並說，口服藥一人份就要新台幣2萬多元、也不是全無副作用，肝腎功能不好的民眾若吃的劑量不對會有反效果，醫生跟病人確認要吃哪些藥可能也說不清楚，「人工智慧系統沒建立，單單這個就不得了」。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

在視訊診療方面，柯文哲表示，中央開放快篩陽等同確診的只有居家隔離、自主防疫、居家檢疫這3類對象，視訊診掛號雖多，但很多人都不符資格或是手邊沒有證明資料，掛號流程過程變得很複雜。

柯文哲說，若要簡化流程，只要是快篩陽就採信，畢竟應該不會有人故意騙藥吃；若涉及保險或法律等才做PCR，但也提及現在PCR數字與確診數早有黑數、已經不準確。（編輯：張銘坤）1110512

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族