3類對象快篩陽性視同確診12日實施 通報5步驟一次看

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居家隔離、自主防疫、居家檢疫等3類對象快篩陽性，12日起可由醫師認定確診。圖為呈現陽性反應的快篩試劑。（圖取自Unsplash圖庫）

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（中央社記者張茗喧、陳婕翎台北11日電）明天起，居家隔離、自主防疫、居家檢疫等3類對象快篩陽性，可由醫師認定確診，疫情指揮中心今天公布通報流程，若民眾和醫師對於快篩陽性無共識，才會安排PCR採檢。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻，為舒緩採檢量能，中央流行疫情指揮中心宣布12日起，居家隔離、自主防疫以及居家檢疫對象等3類對象若快篩呈現陽性，經醫師認定後即可視同確診病例。

指揮中心指揮官陳時中今天下午在疫情記者會中表示，未來民眾若在「3天居家隔離及4天自主防疫」或「7天居家檢疫」期間，使用家用抗原快篩試劑進行快篩結果陽性，可依照5大步驟進行通報。

陳時中說，首先是透過遠距或視訊診療，由醫師協助評估確認快篩結果，其次確認是民眾及醫師對評估陽性結果是否達成共識，若有共識將由健保卡上傳陽性結果並自動通報至系統，此後民眾將在家等待地方衛生局聯繫，最後地方衛生局依規定安排至指定處所隔離並開立隔離通知書；若民眾和醫師對於陽性結果沒有共識，則通知地方衛生局安排PCR採檢。

陳時中進一步指出，3類對象快篩陽性後，須在判讀陽性的檢測卡匣或檢測片寫上姓名及檢測日期，與健保卡放在一起拍照，並在預約遠距醫療或視訊診療門診時上傳照片，配合醫師視訊評估時出示判讀為陽性的快篩卡匣。

有媒體詢問，3類對象若快篩陽性，但遲遲約不到視訊看診，可否直接到醫院進行PCR採檢。陳時中說，居家隔離、居家檢疫民眾有電子圍籬，不得任意外出，若對於快篩結果無共識，可由衛生單位安排採檢，只要外出採檢的交通工具合適即可。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，未來3類對象快篩陽性的確診認定，主要會由診所醫師、居家照護團隊就近協助確認，一旦確診也可直接收案、協助開藥等，加速確診及開藥流程。

此外，羅一鈞表示，衛生局也已要求轄內衛生所加開門診，服務快篩陽性民眾；居家隔離民眾也可聯繫各地方關懷中心，詢問視訊門診將由哪個診所或醫院負責。（編輯：陳政偉）1110511