更多編輯台推薦新聞：
獲選美國國家科學院院士 馬中珮：若外星人進攻 人類勢必合作
生活

獲選美國國家科學院院士 馬中珮：若外星人進攻 人類勢必合作

超商全聯屈臣氏家樂福開賣快篩試劑 販售時間價格一次看
生活

超商全聯屈臣氏家樂福開賣快篩試劑 販售時間價格一次看

居家照護及居家隔離新制 隔離天數、何時採檢一篇看懂
生活

居家照護及居家隔離新制 隔離天數、何時採檢一篇看懂

防疫整理包》本土增4萬263例 超商全聯屈臣氏家樂福開賣快篩

防疫整理包》本土增4萬263例 超商全聯屈臣氏家樂福開賣快篩

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
地方廣設PCR採檢站估一週改善量能 陳時中：擬規範急診只做必要篩檢
首頁 / 生活
COVID-19疫情整理包
家用快篩
新聞專題
家用快篩1/24

超商全聯屈臣氏家樂福開賣快篩試劑 販售時間價格一次看

2022/5/9 12:43（5/9 14:47 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
全聯福利中心9日在北北基桃開賣亞培家用快篩，售價新台幣180元，每人限購一組。中央社記者鄭傑文攝 111年5月9日
全聯福利中心9日在北北基桃開賣亞培家用快篩，售價新台幣180元，每人限購一組。中央社記者鄭傑文攝 111年5月9日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社網站9日電）國內COVID-19本土確診數攀升，快篩試劑需求增加，除快篩實名制可在健保藥局購買之外，4大超商、屈臣氏、康是美、全聯、美廉社、家樂福等通路也進貨販售。民眾可以在哪裡買到快篩試劑？售價多少？一人能買幾劑？中央社整理資訊帶讀者掌握。 

●7-ELEVEN

販售地點：北北基桃有藥商執照許可的近2700間門市（一般門市皆有藥商執照許可，僅捷運站、商場百貨附設的小型門市可能無販售），每店限量50組
品項：亞培家用快篩試劑單入
開賣時間：5月9日上午10時
價格：180元，每人每日限購一組

（7-ELEVEN提供）
（7-ELEVEN提供）

●全家便利商店

販售地點：北北基桃約2000間門市
品項：亞培家用快篩試劑單入
開賣時間：5月9日上午10時
價格：180元，每人每日限購一支

●萊爾富

販售地點：北北基桃逾700家有藥商執照許可門市
品項：亞培家用快篩試劑單入
開賣時間：5月9日上午10時
價格：180元，每人每日限購一支

●OKmart

販售地點：北北基桃約410間門市
品項：亞培家用快篩試劑
開賣時間：5月9日上午10時
價格：180元，每人每日限購一支
其他：LINE群組會員可預購速可安家用快篩、銳偵家用快篩試劑，皆一盒2入400元

●康是美

販售地點：北北基桃210間門市，每店限量50劑
品項：亞培家用快篩試劑單入
開賣時間：5月9日上午10時
價格：180元，每人每日限購一支

（康是美提供）
（康是美提供）

●屈臣氏

販售地點：全台門市上架1.4萬份
品項：亞培家用快篩試劑單入
開賣時間：5月9日，依各門市營業與到貨時間販售
價格：180元，每人限購一組

●全聯福利中心

販售地點：北北基桃383家具藥商執照許可門市
品項：亞培家用快篩試劑單入，每店限量50組
開賣時間：5月9日早上10時
價格：180元，每人限購一組

●美廉社

販售地點：北北基桃504家門市
品項：亞培家用快篩試劑單入
開賣時間：依各門市到貨時間
價格：180元，一人限購一劑

●家樂福

​品項：福爾威創抗原快篩1入及5入、羅氏快篩5入（全台48家門市）；捷保定新冠抗原快篩試劑2入組（全台35間配合信東藥局的門市：重新、花蓮、宜蘭、蘆洲、淡新、經國、中壢、林口、內壢、中原、青海、嘉義、德安、斗六、豐原、南投、埔里、太平、文心、沙鹿、西屯、彰化、安平、中正、鼎山、鳳山、仁德、光華、愛河、楠梓、屏東、五甲、新楠、新屏、成功）
開賣時間：捷保定快篩10日到貨800盒
價格：捷保定快篩2入380元，一人限購2盒

●愛買

販售地點：新竹以北10家分店（基隆店、忠孝店、景美店、永和店、三重店、板橋南雅店、桃園店、楊梅店、新竹店、巨城店）
品項：長興家用快篩試劑
開賣時間：5月5日
價格：180元，每人限購2盒

●台隆手創館

販售地點：全台10間門市
品項：福爾威創家用快篩單入、銳偵家用快篩單入
價格：福爾威創220元、銳偵250元，限現場購買（編輯：曹亞沿）1110509

延伸閱讀
快篩實名制購買QA一次看 身分證尾數分流、週日全民皆可買蘇貞昌：免費快篩提供熱區 數量高於地方政府要求黃珊珊籲開放國際快篩試劑 經部：並未禁止進口快篩試劑將比照口罩 發放學校戰備存量5/8起居家照護及居家隔離新制 隔離天數、何時採檢一篇看懂蔡總統：5月可獲1億劑快篩 團結戒慎不恐慌
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀