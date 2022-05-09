超商全聯屈臣氏家樂福開賣快篩試劑 販售時間價格一次看

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全聯福利中心9日在北北基桃開賣亞培家用快篩，售價新台幣180元，每人限購一組。中央社記者鄭傑文攝 111年5月9日

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（中央社網站9日電）國內COVID-19本土確診數攀升，快篩試劑需求增加，除快篩實名制可在健保藥局購買之外，4大超商、屈臣氏、康是美、全聯、美廉社、家樂福等通路也進貨販售。民眾可以在哪裡買到快篩試劑？售價多少？一人能買幾劑？中央社整理資訊帶讀者掌握。

●7-ELEVEN

販售地點：北北基桃有藥商執照許可的近2700間門市（一般門市皆有藥商執照許可，僅捷運站、商場百貨附設的小型門市可能無販售），每店限量50組

品項：亞培家用快篩試劑單入

開賣時間：5月9日上午10時

價格：180元，每人每日限購一組

（7-ELEVEN提供）

●全家便利商店

販售地點：北北基桃約2000間門市

品項：亞培家用快篩試劑單入

開賣時間：5月9日上午10時

價格：180元，每人每日限購一支

●萊爾富

販售地點：北北基桃逾700家有藥商執照許可門市

品項：亞培家用快篩試劑單入

開賣時間：5月9日上午10時

價格：180元，每人每日限購一支

●OKmart

販售地點：北北基桃約410間門市

品項：亞培家用快篩試劑

開賣時間：5月9日上午10時

價格：180元，每人每日限購一支

其他：LINE群組會員可預購速可安家用快篩、銳偵家用快篩試劑，皆一盒2入400元

●康是美

販售地點：北北基桃210間門市，每店限量50劑

品項：亞培家用快篩試劑單入

開賣時間：5月9日上午10時

價格：180元，每人每日限購一支

（康是美提供）

●屈臣氏

販售地點：全台門市上架1.4萬份

品項：亞培家用快篩試劑單入

開賣時間：5月9日，依各門市營業與到貨時間販售

價格：180元，每人限購一組

●全聯福利中心

販售地點：北北基桃383家具藥商執照許可門市

品項：亞培家用快篩試劑單入，每店限量50組

開賣時間：5月9日早上10時

價格：180元，每人限購一組

●美廉社

販售地點：北北基桃504家門市

品項：亞培家用快篩試劑單入

開賣時間：依各門市到貨時間

價格：180元，一人限購一劑

●家樂福

​品項：福爾威創抗原快篩1入及5入、羅氏快篩5入（全台48家門市）；捷保定新冠抗原快篩試劑2入組（全台35間配合信東藥局的門市：重新、花蓮、宜蘭、蘆洲、淡新、經國、中壢、林口、內壢、中原、青海、嘉義、德安、斗六、豐原、南投、埔里、太平、文心、沙鹿、西屯、彰化、安平、中正、鼎山、鳳山、仁德、光華、愛河、楠梓、屏東、五甲、新楠、新屏、成功）

開賣時間：捷保定快篩10日到貨800盒

價格：捷保定快篩2入380元，一人限購2盒

●愛買

販售地點：新竹以北10家分店（基隆店、忠孝店、景美店、永和店、三重店、板橋南雅店、桃園店、楊梅店、新竹店、巨城店）

品項：長興家用快篩試劑

開賣時間：5月5日

價格：180元，每人限購2盒

●台隆手創館

販售地點：全台10間門市

品項：福爾威創家用快篩單入、銳偵家用快篩單入

價格：福爾威創220元、銳偵250元，限現場購買（編輯：曹亞沿）1110509