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蘇貞昌：免費快篩提供熱區 數量高於地方政府要求

2022/5/9 10:45（5/9 11:03 更新）
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（中央社記者陳俊華台北9日電）行政院長蘇貞昌今天說，政府提供免費快篩給熱區的地方政府，還盡量提供高於地方政府要求的數量；因民眾有需要，特別協調在7000多家北北基桃有藥材許可的超商販售快篩試劑。

為讓民眾更便利購得快篩試劑，在經濟部協調下，四大超商、屈臣氏、康是美、全聯、美廉社今天起開賣快篩試劑，採單劑裝、限購一劑，價格不高於新台幣180元，以染疫風險較高的北北基桃地區為主。

蘇貞昌上午出席「兩公約第三次國家報告國際審查會議」開幕式。他在會前受訪時表示，政府提供給比較需要的熱區地方政府快篩劑，讓民眾免費領取，還盡量提供高於地方政府要求的數量；並特別協調業者在7000多家北北基桃有藥材許可的超商販售快篩試劑，每劑價格不能超過180元。

雖本土確診持續增加，蘇貞昌日前表示，代表要進入正常生活前的最後關鍵一役，外界關注防疫措施是否會再降級？蘇貞昌說，疫情雖然一再發展，但台灣以2年多來成功抗疫經驗，很多國家已經與病毒共存，台灣是有計畫、有節奏恢復正常生活，還是要遵守指揮中心防疫規範。

蘇貞昌表示，各方面的情形要看疫情發展，會盡量讓人民恢復正常生活，因為現在有99.6%以上確診都是輕症、無症狀，要把量能用來照顧中重症、需要的人；尤其高齡者、高風險族群要盡量施打疫苗。

有關金管會規劃以數位新冠病毒健康證明替代確診診斷書，產險業者表達反對意見。蘇貞昌說，這涉及專業，應由主管機關依權責說明。

另外，中國對台「農林22條措施」上路滿週年，試圖吸引台灣農林業者西進，遭疑是中國「養套殺」的手法，要奪取農業技術。

蘇貞昌說，台灣農業技術非常高明，要感謝很多研究機關、農民一起研發，從日常生活看到芭樂、水蜜桃、養殖等各方面都很棒，但被其他國家用不法技術竊取農民努力的成果，非常不道德，政府一定嚴予查究，農民也有警覺，比較不會上當。（編輯：郭無患）1110509

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