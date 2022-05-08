四大超商9日開賣快篩低於180元 全聯北部門市限量50組

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（中央社記者潘姿羽台北8日電）為讓民眾更便利購得快篩試劑，在經濟部協調下，4大超商預計9日起開賣快篩試劑，採單劑裝、限購一劑，價格不高於新台幣180元，區域則以染疫風險較高的北北基桃地區為主。

經濟部表示，已協調快篩廠商持續撥出非實名制量能，陸續供給台北、新北、基隆與桃園等染疫風險較高地區，販賣通路為超商、賣場等具醫材販售證的店面。

至於販售通路，經濟部表示，與廠商協調後，將有8個通路販售，包含四大超商、屈臣氏、康是美、全聯、美廉社；因各超商、賣場的物流狀況不同，到貨與販售時間可能會有不同，但會每天鋪貨、陸續到貨。

售價部分，經濟部表示，因為是自由市場，價格將由製造商跟通路商依商業模式協議，就目前掌握資訊，會是單劑裝、一劑不超過180元；另考量快篩試劑是供民眾急用，將有限購一劑作法。

近期國內疫情急速升溫，民眾對快篩試劑需求倍增，目前除政府提供家用快篩實名制，家樂福、愛買等賣場，以及藥妝店如屈臣氏、康是美均可購得快篩試劑，明天起超商也將加入販售行列。

有意購買快篩試劑的民眾，明天除可鎖定4大超商販售訊息，全聯福利中心及屈臣氏也都有開賣新資訊。

全聯福利中心今天宣布，將於9日早上10時，在北北基桃具有藥商執照許可門市383家，陸續開賣「亞培家用新冠病毒抗原檢測套組1入」，售價180元，每店限量開賣50組，每人限購一組，售完為止。

藥妝店屈臣氏今天也表示，亞培家用COVID-19抗原檢測套組快篩試劑補貨到，價格將從原先每份200元調降為180元，明天即可上架1.4萬份，提供給有需求的民眾購買。

家樂福快篩試劑則提供福爾威創1入及5入，以及羅氏5入共3款式，目前全台家樂福配合信東藥局35家、大樹藥局12家、佑全藥局1家，共48家，各店供貨穩定，但因最近民眾需求量增加，可先行詢問分店供貨狀況。

愛買量販包含新竹以北地區共10家分店在內，5月5日起已陸續販售「長興家用COVID-19抗原快速檢測試劑套組1入」，為市面上少有供應鏈在地化的檢測試劑，是量販超市通路首賣；每盒售價180元，每人限購2盒，每店限量開賣，售完為止，每店實際配送數量以各店收到為主。（編輯：林克倫）1110508