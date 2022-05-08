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屈臣氏快篩試劑降價5/9上架1.4萬份 家樂福48分店售3款式

2022/5/8 12:35（5/8 15:06 更新）
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藥妝店屈臣氏宣布，9日即可上架1.4萬份亞培家用COVID-19抗原檢測套組。（圖取自疾管署網頁cdc.gov.tw）
藥妝店屈臣氏宣布，9日即可上架1.4萬份亞培家用COVID-19抗原檢測套組。（圖取自疾管署網頁cdc.gov.tw）
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（中央社記者潘姿羽台北8日電）國內疫情升溫，民眾排隊搶買快篩。藥妝店屈臣氏今天宣布，亞培家用COVID-19抗原檢測套組快篩試劑補貨到，價格將從原先每份新台幣200元調降為180元，明天即可上架1.4萬份，提供給有需求的民眾購買。

近期國內疫情急速升溫，民眾對快篩試劑需求倍增，目前除政府提供家用快篩實名制，家樂福等賣場，以及藥妝店如屈臣氏、康是美均可購得快篩試劑，但數量有限。

家樂福快篩試劑提供福爾威創1入及5入及羅氏5入三種款式，目前全台家樂福配合信東藥局35家、大樹藥局12家、佑全藥局1家，共48家，各店供貨穩定，但因最近民眾需求量增加，可以先行詢問分店供貨狀況。

此外，屈臣氏今天宣布，全台門市將於5月9日上架1.4萬份亞培家用COVID-19抗原檢測套組，降價為1份新台幣180元，每人限購一組，各門市則依營業時間與實際到貨時間販售。（編輯：林淑媛）1110508

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