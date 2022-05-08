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北北基桃7-11全家康是美 9日10時開賣快篩
2022/5/8 21:54（5/8 22:09 更新）
四大超商9日起將販售快篩。圖為台北市民眾購買快篩試劑進行篩檢。（中央社檔案照片）
（中央社記者潘姿羽台北8日電）四大超商9日起將販售快篩，統一超商今天晚上公布細節，7-ELEVEN、康是美響應政府便民防疫政策，北北基桃近3000家門市明天起上午10時開賣亞培快篩試劑，每劑售價新台幣180元。
全家便利商店晚間也表示，配合政府作業，9日起每天上午10時於全家北北基桃地區約2000間店舖，開賣政府供應的亞培抗原自我測試快篩單入，售價180元，每人每日限購一支；各店舖所販售快篩試劑數量，將依政府當日配量而定，售完為止。
統一超商發布新聞稿表示，7-ELEVEN北北基桃有藥商執照許可近2700間門市、康是美210間門市，自5月9日上午10時起，每日開賣「亞培Panbio家用快篩試劑單入」，每店限量開賣50劑，每劑售價180元，每日每人限購一劑，售完為止。
至於康是美部分，上午10時後營業的門市，則依營業時間進行販售。（編輯：黃國倫）1110508
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