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黃珊珊籲開放國際快篩試劑 經部：並未禁止進口

2022/5/7 22:35
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（中央社記者謝方娪台北7日電）台北市副市長黃珊珊籲台灣應開放國際快篩進口，經濟部今天晚間澄清，政府並未禁止快篩試劑進口，同時也提供協助企業加快進口的相關流程。

本土COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診案例持續攀升，黃珊珊今天下午呼籲政府幫大家備好武器，若可以讓國際快篩試劑進口，人民碰到狀況就不必太慌張。

經濟部表示，在進口快篩試劑方面，指揮中心徵用羅氏、亞培快篩試劑，供應實名制和地方政府防疫用，但並未管制快篩試劑進口，只要符合相關法規，皆允許進口快篩試劑於市場販售。

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經濟部進一步舉例，今天有報導美廉社開賣進口快篩試劑，就是自行進口的產品；政府積極媒合國內企業向國外洽購快篩試劑，並在進口時協調各部門加速行政流程，盡力協助。

在徵用部分，經濟部指出，今年4月Omicron疫情發展迅速，快篩試劑需求遽增，指揮中心自4月14日依傳染病防治法定量徵用廠商部分產能，但其餘產能仍開放到市場銷售，供應社會需求；經濟部強調，目前針對快篩試劑為「定額徵用」，與自由市場交易為雙軌並行。（編輯：張均懋）1110507

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