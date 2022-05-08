超商賣快篩 指揮中心不限制縣市企業自行進口

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（中央社記者陳婕翎、張雄風台北8日電）四大超商明天開賣家用快篩，中央流行疫情指揮中心今天表示，不會強力干涉市場價格，也未限制企業及縣市自行購買快篩，指揮中心會想辦法補足公費、實名制快篩試劑。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土疫情正往高峰走，購賣藥房通路的100元實名制快篩天天大排長龍，民眾對快篩需求大增，繼家樂福、全聯等賣場超市、屈臣氏藥妝店後，四大超商也宣布家用快篩試劑明天開賣，每支價格約新台幣200元或以下。

今天下午在疫情指揮中心的記者會上，陳時中表示，超商販售家用快篩，是由經濟部安排，指揮中心有要求費用不要太高，但不強力干涉市場機制。

至於民間能否自行購買國外的快篩試劑，陳時中指出，雖然現在徵用的量很多，但沒有禁止其他人買賣；快篩試劑就是醫材，醫材進口法規寫得都很清楚，要由合格醫材藥商採購銷售，快篩試劑緊急使用授權（EUA）也有它的規定，疫情中快篩試劑的進口買賣並沒有限制。

媒體詢問地方政府能否自行購買快篩試劑，陳時中強調，沒有禁止，合法就可以。至於國台辦表示願幫助台灣向中國買快篩，則要「根據我們的法規來辦理。」

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另有媒體報導，德國官方測評機構PEI對各國幾百家廠商快篩進行檢測，台灣用的泰國福爾威創快篩試劑準確率僅10％，對高病毒者也只有28％。陳時中今天表示，不知PEI採用何種實驗方法。

他說；去年的快篩，不管是國內外試劑，與PCR陽性相符度只有30％，今年則差不多90％。進一步來說，進口到國內的快篩試劑與PCR相符最低有84％、最高91％，所以不會有10％的。（編輯：陳清芳）1110508