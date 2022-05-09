地方喊快篩不夠 陳時中：不足要再報上來

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台北市府、基隆市府近期都說快篩試劑不夠。衛福部長陳時中9日說，給地方政府的公費快篩試劑量是根據調查配發，若地方覺得不足要再報上來。圖為家用快篩試劑。（中央社檔案照片）

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（中央社記者郭建伸台北9日電）本土COVID-19疫情嚴峻，台北市府、基隆市府都說快篩試劑不夠，近來頻頻對中央喊話。衛生福利部長陳時中今天在立法院受訪表示，給地方政府的公費快篩試劑量都是根據調查配發，若地方覺得不足要再報上來。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天審查醫師法部分條文修正草案及醫療事故預防及爭議處理法草案，陳時中在會前接受媒體訪問。

媒體指出，台北市府和基隆市府都認為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）快篩試劑發不夠，詢問地方的快篩試劑是否足夠。

陳時中表示，公費快篩試劑都根據需求量，基本上都足額，台北市府4日調查是報12萬的需求，目前庫存18萬，中央預計發73萬，若地方覺得不足要再報上來。

至於台北市府發言人陳智菡批評中央官員營造出大善人布施模樣，陳時中表示，他們是根據調查，可以的話就配下去。

媒體追問，快篩實名制是否還是齊頭式發放，或是依照疫情熱區調整販售狀況。

陳時中表示，快篩實名制雙北、桃園目前都剩不多，約1％多，連江縣、金門剩比較多，但沒有某些縣市剩很多的情況，不過各別藥局一定有這樣的情況，未來將視販售情況增減。（編輯：楊蘭軒）1110509