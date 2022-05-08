北市防疫預算爭議 梁文傑：快篩劑未超前布署

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（中央社記者黃麗芸台北8日電）台北市長柯文哲稱刪除新台幣28億元防疫預算是因有許多議員要求；對此，台北市議員梁文傑今晚表示，北市府之前沒搶先去買快篩劑，是因柯文哲未超前布署，和錢無關。

針對台北市政府28億元防疫用品預算遭刪，台北市議員游淑慧今天表示，柯市府做賊喊抓賊，市議會是被倒打；柯文哲則回應說，現在選舉期間，不博版面也不行。

但民進黨籍台北市議員梁文傑晚間也在臉書發文指出，自己是去年的民進黨團總召，對這28億元的預算再說明一次。

首先，台北市的防疫相關預算很多，柯文哲去年特別另外編列28億元要買疫苖，以凸顯自己很有作為。但台北市要用公開招標，根本沒有廠商會來；另，疫苖當時就不缺，現在更是多到有些要銷毀。

梁文傑指出，台北市衛生局也知道上述情況，就來拜託市議會刪掉預算且只保留1000元。但多數議員認為既然根本買不到也不用買，保留1000元也沒意義，就全數刪掉，此事當時也是柯文哲在委員會當場同意的。

其次，沒有這28億元買疫苖的預算，也不代表北市府沒有其他錢去買別的防疫物資。市長和衛生局都有預備金，也有災害準備金和疫情募款，要買什麼，錢都不是問題。

梁文傑認為，北市府之前沒有搶先去買快篩劑，那是柯文哲沒有超前布署要做，和錢沒有關係。

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他說，假如現在柯文哲要去買快篩劑，只要找到有辦法供貨的廠商就可以，衛生福利部疾管署並沒有禁止。快篩劑不同於疫苖，地方政府想買就可以去做，很多公司現在也在買，不必東拉西扯。

梁文傑表示，這兩年來，不管是口罩、疫苖還是快篩，有人凡事都要吵聲量，對這些人，只能沉著以對、不隨之起舞，台灣人民眼睛雪亮，這些一時之亂都是會過去的。（編輯：李錫璋）1110508