堅稱議員刪28億防疫預算游淑慧發文轟硬拗 柯文哲：選舉期博版面

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（中央社記者黃麗芸、陳昱婷台北8日電）針對台北市政府新台幣28億元防疫用品預算遭刪，台北市議員游淑慧今天表示，柯市府做賊喊抓賊，市議會是被倒打；台北市長柯文哲說，現在選舉期間，不博版面也不行。

針對刪除28億元防疫用品預算一事，柯文哲說「很多議員堅持刪掉」。

國民黨籍台北市議員游淑慧今天在臉書發文說要還原真相，並表示「做錯就做錯，別再騙人」，認為柯文哲硬拗稱28億元預算是很多議員要刪的，而他是太相信中央的話才刪，自己是一肚子火。

游淑慧直說，柯文哲什麼時候這麼聽話，相信中央、相信中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中，他也不是吃素的；同時，議會才是那個太相信柯市府，卻被倒打一耙的人。

她表示，去年台北市衛生局來遊說議會刪預算時，自己就在國民黨黨團會議說「如果我們配合同意刪除這28億元，未來疫情再起，柯市府一定會說這是議會刪除」，果不其然，做賊喊抓賊。

游淑慧指出，台北市111年度總預算編列1745.82億元，議會只刪除29.98億元（1.7%），其中27.99億元就是應柯市府要求刪除的防疫預算。所以換算下來，真正由議會發動刪除的只有2億元（千分之1），等同柯文哲要1000元、議會只刪1元，議會哪裡對不起柯市府和不支持柯市府政策。

除此之外，她前幾天質詢問到刪預算一事，結果柯文哲和衛生局長黃世傑在議會坦承他們錯了，稱沒預估到今年疫情，不料離開議會後，又發揮本性開始硬拗，一邊認錯、一邊讓側翼拿去年底委員會影片顛倒是非。

游淑慧也附上多張圖片佐證，並說衛生局是去年11月下旬約她遊說關於預算刪除一事，因柯市府編列疫苗採購預算，卻又執行不了、不想執行，於是便來要求議會當工具人刪除28億元，可是又要剩1000元、保留預算科目，委員會才有幾位議員提到預算編列草率，建議乾脆全數刪除（1000元），就被側翼片面截取說「是議會要求刪除的」。

她表示，事實上，不止她要求保留預算，做為下一波疫情因應之用，委員會中就連民進黨籍市議員許淑華也建議全數保留，等下一波疫情來可隨時啟動，但多數議員最後還是尊重配合柯市府的要求，刪除到只保留2000元的預算科目，「結果今天果然被、潑髒水」。

游淑慧提到，快篩缺貨，柯文哲就像撿到槍一樣不斷開炮，嗆說「人民買不到就是買不到」，但大家有無想過，原本台北市民不用搶買受罪，若按她所說自今年1月就開始採購快篩提供基層醫療院所，28億元能買4600萬劑，意即每個台北市民能分到20劑，又何須到處排隊受罪。

她認為，柯市府去年10月就發現28億元疫苗採購預算是根本做不到，為躲避預算執行不利的行政責任，柯市府去年11月下旬就主動開始遊說議會刪除28億元的防疫預算，直到去年底、今年初進行政黨協商，自己會中多次要求不要刪除，但柯市府代表仍主張希望刪除，自己也不想當柯黑，但真的受不了一直硬拗說謊。

柯文哲下午出席2022台北開齋節歡慶活動前接受媒體聯訪，被問及游淑慧稱28億元預算非議員要求刪除時表示，再討論也沒用，現在要買就是買不到，當時想如果連中央都買不到，市府有什麼理由買得到。

媒體追問，游淑慧稱柯文哲說謊，會不會認為講得太重。柯文哲回應，現在選舉期間，不博版面也不行。（編輯：李錫璋）1110508