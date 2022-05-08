北士科車來速預約量不變 柯文哲：到場一定看完

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（中央社記者陳昱婷台北8日電）COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻，北士科車來速篩檢站連日大排長龍，台北市長柯文哲昨天允諾加開量能，預約名額卻仍維持1500人。柯文哲今天說，有到現場的一定看完。

柯文哲昨天在防疫記者會上表示，北士科快篩陽車來速篩檢站6日已經開設3線、協助1756人採檢，希望今天可以開設4個時段的診次、將量能擴增至2000人。

不過，北士科車來速篩檢站掛號網站仍然僅有上午、下午及夜間3個時段可預約，名額一共1500人。

柯文哲下午前往2022台北開齋節歡慶活動前接受媒體聯訪，被問及北士科車來速篩檢站擴充量能是否有困難時表示，6日就已經幫1756人採檢，現在效率又更高，有到現場一定可以看到完。

柯文哲指出，已經預約但放鴿子的民眾太多了，還是要向市民朋友呼籲，快篩陽性再預約、預約了就要來。

媒體詢問，台北市副市長黃珊珊稍早在臉書上稱，要去未來的車來速篩檢站場勘，是否已經找好地點。柯文哲說，還在場勘，等確定後再跟市民報告。

台北市政府4日起在北投士林科技園區開設車來速篩檢站，讓快篩陽性者上網預約後，可開車、騎車或走路來篩檢，服務時間從上午8時至晚間8時，中間不休息。（編輯：李亨山）1110508