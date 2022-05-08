柯文哲籲醫院設防疫急門診 抗病毒藥從寬發放

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（中央社記者陳昱婷台北8日電）COVID-19疫情嚴峻，台北市長柯文哲今天說，為了避免醫療量能崩潰，呼籲大醫院一定要設防疫急門診，並主張確診者才能拿到的抗病毒藥物從寬發放，讓快篩陽病人就可以使用。

柯文哲今天上午視察大安區COVID-19（2019冠狀病毒疾病）關懷中心後接受媒體聯訪，對於醫院專責病床分流措施表示，台北市30%急性一般病床轉為專責病床的話，大約會有3000床，但還是要留下足夠的預備量，因此有3大措施。

柯文哲指出，首先，90%快篩陽病人需要拿藥，而且多數有喉嚨痛的症狀，要避免這些輕症的病人湧到急診去，大醫院一定要設防疫急門診，且主張抗病毒藥物從寬發放，讓快篩陽病人就可以使用，因為現在從快篩陽到確診，有時要拖到4、5天，早就過了用藥時間。

柯文哲說，接著，醫院要開始擴床，且加嚴住院標準，病人好得差不多了，馬上轉防疫專責旅館，並希望從明天起，看過防疫急門診的病人就待在家裡，與社區醫師配對，盡量透過視訊診療就處理掉。最後，兒童防疫急門診，除了聯醫婦幼院區外，馬偕醫院也會在明天上線。

媒體詢問，專責病床開到3000床是否會有困難。柯文哲說，相信現在各醫院的院長都很頭痛，要在短短幾天內把住院病人轉出去，且很多開刀已經排好了，停掉沒想像中容易，加上若專責病床擴增到30%，剩下可以作戰的量能不到50%，人員排班也會變得很複雜。

柯文哲再度呼籲，每天新增病例已經從幾百個變成幾萬個了，有些規定需要比較通融的作法，應該行政授權各醫院自己開立居家隔離解除通知書。

此外，對於國台辦表示可協助台灣盡快洽購快篩試劑，柯文哲說，按照國際商業往來的方式處理就好，純粹當成國際貿易，討論價格多少、品質如何。（編輯：李亨山）1110508