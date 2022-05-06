柯文哲估北市疫情高峰落在16至23日

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（中央社記者陳怡璇台北6日電）台北市長柯文哲今天表示，從數學模型推估，北市COVID-19疫情高峰落在16至23日那一週，撐過這關台灣就可走向解封，明天將召集各大醫院院長討論病床數等醫院量能。

台北市政府下午舉行COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情記者會，市長柯文哲表示，從北士科車來速篩檢站的陽性率來看都將近9成，而屆時如果增加動線、延長服務時間等還是消化不了人潮，會在北市的南區再比照加開車來速篩檢。

柯文哲並表示，這一兩天會把北市所有快篩陽性急門診的預約網站做起來，讓民眾更方便。

柯文哲推估，以數學模型來看，北市疫情高峰落在16至23日那一週，明天下午會召集各大醫院院長開會，討論專責病床數要擴張到何種程度，並持續擴張防疫專責旅館，這關撐過去，台灣就可走向解封。

柯文哲提到，所謂「軟封城」的條件是醫療量能無法應付，就統計到4日的數據來看，還在可控制範圍內，透過急門診及未來下轉至防疫旅館，會更有效率分散住院壓力，也會與各醫院商量能否在16至23日那一週把專責病床數拉到最高，之後再降載。

在快篩劑方面，副市長黃珊珊指出，北市雖然有自購，但常因被中央徵用而拿不到貨，現在衛生局還有34萬劑庫存，但提供給居家隔離者、學校、醫療場所、公有場館等，每天要用掉幾萬劑，會由衛生局、教育局、消防局分三大塊採買。

在學童接種莫德納疫苗方面，副市長蔡炳坤表示，各校接種率約2成多，中央說兒童BNT可以在20日開始接種，北市會細緻規劃、給家長充分選擇；中學生第2劑疫苗接種若滿5個月，也將循之前模式，5月底安排校園接種第3劑。

此外，補習班或安親班若有確診，教育局成立專責辦公室，開立居隔書與發快篩劑，而列為居隔者的條件為未戴口罩15分鐘以內的同學，以九宮格位置匡列。（編輯：張銘坤）1110506

（台北市政府提供）

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