柯文哲：輕症確診者留在家 同住者借住他處

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（中央社記者陳怡璇台北7日電）台北市長柯文哲今天推估，北市約1800床COVID-19專責病床12日就額滿，除了討論擴充床數，以後無症狀、輕症確診者留在家、同住者借住他處，防疫旅館留給從醫院下轉病患用。

台北市政府下午舉行COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情記者會，市長柯文哲表示，會要求北市各大醫院都要開快篩陽急門診，希望快篩陽民眾在醫院外就能處理掉，不要擠掉急診與住院資源。

柯文哲推估，如果不做任何動作，依目前疫情，北市約1800床專責病床12日就會用完，會與醫院討論如何擴充床數及人力，坦言恐擠壓到其他疾病的照護。

另外，住院標準加嚴、出院速度加快，確診者若有好轉就下轉至防疫旅館，因此往後輕症、無症狀確診者留在家中、同住者借住其他人家，原則上不再安排住進防疫旅館。

在北士科車來速篩檢站方面，柯文哲表示，希望明天量能可以提高到一天2000，且從3個服務時段增加至4個，並呼籲要採檢的民眾不能只派代表、每一個人都要預約，盡量使用儲值足夠的悠遊卡，加快拿藥結帳速度。

柯文哲表示，記者會前他看到衛福部下令，500床以上醫院要把專責病床數開到30%，這是台灣公衛史上前所未見，因為專責病床需要更多人力，這樣一來整間醫院戰力剩不到一半，未來除了急診恐怕都無法住院或開刀，要跟各醫院討論怎麼辦。

柯文哲說，他知道第一線的醫護、採檢人員、行政人員瀕臨崩潰、非常辛苦，但「比賽還沒開始」，全台確診數可能會增加1倍甚至更多，希望社會大眾盡量幫忙勤洗手、戴口罩、保持社交距離、稍微減少活動。（編輯：張銘坤）1110507

（台北市政府提供）

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