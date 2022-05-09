家樂福新快篩試劑800盒10日到貨 全台35門市開賣

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（中央社記者謝方娪台北9日電）四大超商今天上午10時起同步開賣亞培快篩試劑，家樂福也宣布明天捷保定快篩試劑將到貨800盒，平均一劑新台幣190元，將在全台35間配合信東藥局的門市販售。

家樂福今天宣布，除了原本販售的福爾威創1入、5入及羅氏5入，另加入新品牌捷保定新冠抗原快篩試劑2入組，一組售價380元，平均一劑190元；捷保定新冠抗原快篩試劑將在明天新到貨800盒，每人限購2盒，售完為止。

捷保定新冠抗原快篩試劑將在全台35間配合信東藥局的家樂福門市販售，包含重新、花蓮、宜蘭、蘆洲、淡新、經國、中壢、林口、內壢、中原、青海、嘉義、德安、斗六、豐原、南投、埔里、太平、文心、沙鹿、西屯、彰化、安平、中正、鼎山、鳳山、仁德、光華、愛河、楠梓、屏東、五甲、新楠、新屏、成功。

家樂福指出，目前全台家樂福配合信東藥局35家、大樹藥局12家、佑全藥局1家，共48家，各店快篩試劑不定時、不定量供貨，建議先行詢問分店供貨狀況。

四大超商已在今天上午10時起同步開賣亞培家用快篩試劑單入，每日每人限購一劑、每劑售價180元，售完為止。

全家便利商店於北北基桃地區約2000間店舖開賣，7-ELEVEN在北北基桃有藥商執照許可近2700間門市、康是美210間門市開賣，OKmart於北北基桃共410間領有藥師執照門市開賣，萊爾富於北北基桃逾700家有藥商執照許可門市開賣。

屈臣氏全台門市也在今天上架1.4萬份亞培家用COVID-19抗原檢測套組，降價為1份180元，每人限購一組，各門市則依營業時間與實際到貨時間販售。

OKmart表示，今天上午10時起於北北基桃共410間領有藥師執照門市開賣亞培快篩試劑，依實際配送數量為主，採現場排隊，每人限購一劑、單劑180元，當日售完為止；全台830間門市會員Line群組預購速可安、銳偵快篩劑將免排隊，貨到店即通知。（編輯：楊凱翔）1110509