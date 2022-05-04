愛買新竹以北10間門市5日開賣快篩試劑 每人限購2盒

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（中央社記者曾智怡台北4日電）近期家用快篩一劑難求，愛買量販今天宣布，明天起新竹以北10家分店開賣長興家用快篩試劑，為量販超市通路首賣，每盒售價新台幣180元，每店限量開賣，每人限購2盒。

近期國內疫情急速升溫，民眾對快篩試劑需求倍增，目前除政府提供家用快篩實名制，家樂福等賣場，以及藥妝店如屈臣氏、康是美均可購得快篩試劑，但數量有限。

長興材料工業4月21日宣布，旗下長興家用COVID-19抗原快速檢測試劑套組，獲衛福部食藥署防疫專案核准製造，立即進行產線調整及完成前置作業，預估5月出貨。

愛買量販今天表示，包含新竹以北地區共10家分店在內，明天起陸續販售「長興家用COVID-19抗原快速檢測試劑套組1入」，為市面上少有供應鏈在地化的檢測試劑，是量販超市通路首賣，每盒售價180元，每人限購2盒，每店限量開賣，售完為止，每店實際配送數量以各店收到為主。

販售門市包含基隆店、忠孝店、景美店、永和店、三重店、板橋南雅店、桃園店、楊梅店、新竹店、巨城店。

除快篩需求劇增，愛買藥妝藥師段方琪觀察，最近因輕症在家居家隔離的人變多，感冒藥需求大增，店內有販售家庭常備藥，可用來應對輕症狀況，消費者有需要可前來諮詢。

段方琪提醒，近來民眾搶購退燒藥、感冒藥，更應注意如何使用藥物，例如感冒藥和退燒藥不要混吃、服用退燒藥後不可喝酒、服用感冒藥小心別開車，以及止痛退燒藥NSAIDs（非類固醇抗發炎藥物）記得飯後再吃等。

家樂福快篩試劑目前提供福爾威創1入及5入，以及羅氏5入三種款式，其中1入的福爾威創降價至新台幣200元、5入降價至975元，相當於市價約57折。

目前全台家樂福配合信東藥局35家、大樹藥局12家、佑全藥局1家，共38家，各店供貨穩定，不過最近民眾需求量增加，建議出門購買前，可以先行詢問分店供貨狀況。（編輯：翟思嘉）1110504