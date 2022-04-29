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篩檢免深入鼻腔 陳時中：家用唾液快篩將開放進口
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篩檢免深入鼻腔 陳時中：家用唾液快篩將開放進口

2022/4/29 15:49（4/29 15:58 更新）
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中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中29日表示，考量兒童等特殊族群需求，應會開放家用唾液快篩。圖為家用鼻咽快篩試劑。（中央社檔案照片）
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中29日表示，考量兒童等特殊族群需求，應會開放家用唾液快篩。圖為家用鼻咽快篩試劑。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張茗喧、陳至中台北29日電）有立委呼籲核准家用唾液快篩進口，指揮中心指揮官陳時中今天表示，據實驗結果，家用唾液快篩在Ct值低於23才驗得到，敏感度稍低，但考量兒童等特殊族群需求，應會開放。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻，快篩試劑需求大增，民進黨立委高嘉瑜呼籲政府進口德國早已普遍使用的家用唾液快篩。

衛福部食藥署昨天晚間表示，目前國內已核准5件唾液檢體核酸檢測試劑，國產3件、進口2件，但僅供專業人員使用，並非家用型產品。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午在疫情記者會中指出，德國唾液採檢是新的篩檢形式，考量兒童等部分特殊族群不適合戳鼻子，確實有其市場，因此食藥署特別請長庚醫院協助做了100人次，與PCR結果進行比對。

陳時中說，比對結果顯示，家用唾液快篩的Ct值要低於23、24才能驗出陽性，等於要病毒量較高才能驗出，敏感度稍微低了一點，市售鼻咽快篩Ct值高至27都還驗得出來；不過，食藥署經過文件等相關審查後，應會予以通過。

另外，前衛生署長楊志良自稱要捐1000萬劑快篩試劑，卻因快篩試劑是中國大陸製造而受阻。

陳時中表示，只要是中國製造的都由經濟部評估，這屬於經濟層面的問題，主要考量對市場的影響，與是否為防疫醫材無關。

陳時中說，衛福部針對所有進口台灣的篩檢試劑都會進行實質審查，無論從哪國進口都一樣，只要規格技術性文件備齊、合格廠商出廠時都有把資料整理送來，基本上都會通過，相關規定行之有年，只要送來都會審查。（編輯：陳政偉）1110429

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