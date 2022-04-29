快篩陽性視同確診？陳時中說明目前不適用3理由

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快篩陽性應否視同確診引發討論，指揮中心指揮官陳時中29日說明3個目前不適用的理由，包括篩檢不均、衍生的匡列支出及限制自由法律效益。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）

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（中央社記者張茗喧、陳至中台北29日電）快篩陽性應否視同確診引發討論，指揮中心指揮官陳時中今天說明3個目前不適用的理由，包括篩檢不均、衍生的匡列支出以及限制自由法律效益，強調疫情趨緩時會再研議。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情升溫，台北市長柯文哲拋出快篩陽性應視同確診議題，盼減輕醫療負擔，獲不少醫界人士贊同。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨天曾表示，快篩視同陽性還不是時候，他今天下午在疫情記者會中再次說明目前不適用的3個理由，分別是篩檢量能不均、衍生的成本支出以及限制自由帶來的法律效益。

陳時中說，若要討論將快篩陽性個案視為確診議題，首先必須考慮採檢容量，目前全台每天採檢量不超過10萬件，遠低於採檢量能19萬件，但最大問題在於「分布不均」，導致很多人往急診擠，未來希望基層診所協助設立採檢點，讓採檢據點更均勻。

陳時中指出，第二，快篩試劑與PCR結果相符度約88%到90%，換句話說，快篩陽性個案當中有10%是偽陽性，可能衍生出居家隔離、匡列等問題，會增加相關疫調、匡列等成本支出。

第三，陳時中說，若是將不是真正確診者及其家人都隔離，這些人明明沒確診卻要被限制自由，可能有執法過當的問題。

陳時中表示，很多國家都等到疫情逐漸緩下來才採行此措施，那時匡列、隔離早已全部放掉，才不會產生限制人身自由的問題，等台灣到了那個時候，可以再針對檢驗量能，討論是否調整政策。

陳時中也強調，急診平時業務就很多，呼籲民眾不要往醫院急診，如果有特別症狀、接觸、快篩陽性等再到醫院；新北市今天也特別將社區採檢站從白天上班時段加開到小夜班時段，希望紓解人潮。（編輯：陳清芳）1110429