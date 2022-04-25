輕症快篩陽性勿衝急診 可預約社區採檢站

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（中央社記者江慧珺、陳婕翎台北25日電）COVID-19疫情持續升溫，指揮中心今天呼籲，無症狀與輕症者快篩陽性，可網路預約社區篩檢站採檢，勿直接衝醫院急診，維護急重症民眾就醫權益，也避免急診交叉感染。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土疫情升溫，民眾使用家用快篩，檢出陽性後直衝急診欲PCR採檢。台灣急診醫學會公布4大情況篩檢指引，呼籲民眾自行評估有無接觸史或被匡列，以及症狀嚴重程度，再決定如何篩檢或就醫。

中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞在疫情記者會上說明，北部醫院常遇到民眾來急診，主訴就是家用快篩陽性，想到急診PCR採檢，但事實上雙北與其他高風險縣市已持續開設社區篩檢站，急診資源應留給有嚴重症狀的急重症民眾就醫。

羅一鈞說，無論有無快篩陽性，若出現相關警示症狀，才需要去急診就醫；但若為了知道快篩陽性後是否確診，應利用社區篩檢站。

台灣急診醫學會指出，警示症狀包含喘或呼吸困難、持續胸痛胸悶、意識不清、皮膚、嘴唇或指甲床發青、無發燒但心跳超過每分鐘100次、無法進食、喝水或服藥，以及過去24小時無尿或尿量顯著減少，符合其中1項就要到急診就醫。

羅一鈞呼籲，無症狀或輕微症狀的快篩陽性者，多利用社區篩檢站，可網路預約選擇採檢時段，如新北有10多個社區採檢站，不要擠到急診，以免影響急重症民眾就醫權益，也避免急診交叉感染。

媒體在記者會上詢問，醫師潘建志認為中重症比率與致死率應扣除病程演變天數，否則會低估。對此，指揮官陳時中說，致死率與中重症比率是落後指標，沒有人用落後指標往前扣。

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媒體也問及污水病毒監測狀況，陳時中表示，本月曾在4個污水站測到病毒，顯示社區有疫情流行；去年單日新增500、600例時就有測出，如今單日新增多達5000多例，測出後也會對當地疫情監測。

媒體另詢問，指揮中心對於台北市長柯文哲說不可能清零的看法。陳時中說，現在沒人談清零，而是談簡化或重點疫調，中央前幾週已講清楚，當然不可能清零，防疫需中央與地方配合，也需要全民配合。（編輯：管珠中維）1110425