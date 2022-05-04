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重點發展15/140

居家隔離、檢疫快篩陽性視同確診 陳時中：5月中可能上路

2022/5/4 10:34（5/4 11:41 更新）
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國內居家隔離、檢疫者若快篩陽性視同確診政策，有可能在5月中上路。圖為呈現陽性反應的快篩試劑。（圖取自Unsplash圖庫）
國內居家隔離、檢疫者若快篩陽性視同確診政策，有可能在5月中上路。圖為呈現陽性反應的快篩試劑。（圖取自Unsplash圖庫）
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（中央社記者郭建伸台北4日電）本土疫情持續升溫，外界關注居家隔離、檢疫者若快篩陽性視同確診政策，是否會在5月中上路；衛生福利部長陳時中今天在立法院表示，有這可能性，基本上討論已經差不多。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天邀請衛生福利部、教育部就「如何逐步降低菸品燃燒後所產生煙霧的有害物質排放濃度，以維護國人健康，暨校園菸害防制實施計畫執行情形」進行專題報告並備質詢。

媒體詢問，居隔者跟居檢者快篩陽視同確診是否5月中有可能上路。

陳時中表示，有這個可能性，要看行政程序和大家意見，基本上討論已經差不多。

對於國民黨團指其他國家快篩試劑有些僅新台幣40、50元，認為快篩實名制是把民眾當「盤子」；陳時中表示，快篩試劑價錢要視廠牌不同，目前快篩實名制100元是羅氏，應用同廠牌比較；至於民眾抱怨快篩試劑買不到，陳時中說，快篩實名制每天都提供40萬份，會漸漸滿足市場。

此外，美國疾病管制暨預防中心（CDC）調升台灣旅遊警示為中度風險，但北京、上海仍維持在低度風險ㄧ事，陳時中說，這是美國根據疫情風險調整，而台灣的疫情事實上是在升溫中。

至於台大兒童醫院院長、兒童感染科主任黃立民認為邊境檢疫改為7+7，可能會引進變種病毒比如BA.4、BA.5，陳時中則認為，7天對這種病毒的傳播還算安全。（編輯：林淑媛）1110504

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