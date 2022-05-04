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PCR陽性沒收到疫調簡訊？健保快易通APP也能填

2022/5/4 13:29（5/4 23:44 更新）
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確診民眾可至「健保快易通」APP的「健康存摺」頁面點選按鈕，連結至疾管署的「COVID-19確診個案自主回報系統」填寫疫調資料。（圖取自健保快易通APP頁面）
確診民眾可至「健保快易通」APP的「健康存摺」頁面點選按鈕，連結至疾管署的「COVID-19確診個案自主回報系統」填寫疫調資料。（圖取自健保快易通APP頁面）
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（中央社記者張茗喧台北4日電）COVID-19自主疫調系統5月上線後，有確診民眾抱怨遲遲沒收到簡訊。健保署今天宣布，即日起PCR陽性民眾可直接利用健保快易通APP填寫疫調資料，光是今天上午已有1520人回報。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻，為加速疫調，中央流行疫情指揮中心5月1日起實施自主疫調，疾管署將主動發送簡訊給PCR陽性個案，由民眾自行填寫接觸史。

不過，自主疫調系統上線後，仍有民眾抱怨確診後遲遲沒收到簡訊，引發議論。

衛福部健保署考量許多民眾習慣以「健保快易通」APP的「健康存摺」查詢PCR結果，今天起也在PCR查詢頁面中新增回報按鈕，確診民眾可直接點選按鈕，就能連結至疾管署的「COVID-19確診個案自主回報系統」填寫相關疫調資料，簡化作業流程。

健保署資訊組約聘副研究員陳孜瑜今天接受媒體電話聯訪時表示，由於健康存摺可授權眷屬管理，除了可藉此瞭解家中長輩及小孩的各項健康資訊外，萬一家中的長輩或小孩確診，民眾也可利用這個自主回報系統填寫疫調資料。

陳孜瑜也提醒，民眾在接受PCR檢驗時，務必留存正確的手機號碼，方便後續連繫；另外，PCR結果上傳至健康存摺後，可能還要等3小時到6小時才會傳送到疾管署系統，如果無法立刻填寫疫調訊息，可稍等幾小時後再回來察看。

陳孜瑜表示，新功能上線後，凡是4月30日後PCR檢驗陽性的民眾都能利用健保快易通APP填寫疫調資料；據健保署統計，截至今天上午11時30分，已有1520人透過健保管道回報疫調資料。（編輯：卞金峰）1110504

健保署4日宣布，即起民眾可利用健保快易通APP內的健康存摺查詢PCR結果，若為陽性者可直接透過APP填寫疫調資料。（中央社）
健保署4日宣布，即起民眾可利用健保快易通APP內的健康存摺查詢PCR結果，若為陽性者可直接透過APP填寫疫調資料。（中央社）
（圖取自健保快易通APP頁面）
（圖取自健保快易通APP頁面）
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