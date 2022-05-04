5/4本土2萬8420例 增5死、77中重症[影]

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因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土疫情，士林北投科技園區4日起開設「快篩陽車來速」篩檢站，上午就有不少民眾開車到場等候，讓篩檢站前形成車陣。中央社記者徐肇昌攝 111年5月4日

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（中央社記者張茗喧、陳婕翎台北4日電）中央流行疫情指揮中心宣布，今天國內新增2萬8420例COVID-19本土病例，再創疫情來新高，新北市首度突破萬例大關，另增5例死亡病例、5例重症及72例中症個案。（編輯：李亨山）1110504

疾管署新聞稿：

中央流行疫情指揮中心今日公布國內新增28,487例COVID-19確定病例， 分別為28,420例本土個案及67例境外移入（20例為航班落地採檢陽性）；另確診個案中新增5例死亡。

指揮中心表示，今日新增之28,420例本土病例，為13,664例男性、14,744例女性、12例調查中，年齡介於未滿5歲至90歲以上，個案分布為新北市10,151例、臺北市5,538例、桃園市4,814例、臺中市1,680例、高雄市1,021例、基隆市1,003例、臺南市795例、新竹縣542例、宜蘭縣525例、花蓮縣450例、屏東縣428例、彰化縣313例、雲林縣257例、苗栗縣194例、新竹市182例、嘉義縣140例、南投縣138例、臺東縣117例、嘉義市72例、澎湖縣34例、金門縣20例、連江縣6例，相關疫情調查持續進行中。

指揮中心指出，今日新增5例本土病例死亡個案，為2例男性、3例女性，年齡介於20多歲至90歲以上，皆屬重度感染個案。確診日介於今年4月27日至5月2日，死亡日期介於4月29日至5月2日，詳如新聞稿附件。

指揮中心說明，今日新增67例境外移入個案中，37例男性、30例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，移入國家均調查中。入境日介於今年3月8日至5月3日。

指揮中心統計，截至目前國內累計 8,674,722例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含 8,469,484例排除），其中 202,418例確診，分別為 11,548例境外移入、190,816例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計881例COVID-19死亡病例，其中866 例本土，個案居住縣市分布為新北市420例、臺北市327例、基隆市34例、桃園市32例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、花蓮縣及宜蘭縣各4例、苗栗縣及屏東縣各3例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市及臺東縣各1例；另15例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「台灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。

影片來源：衛生福利部疾病管制署

（指揮中心提供）

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