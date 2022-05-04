20多歲確診女發病6天死亡 無慢性病、送醫已有敗血症狀況

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（中央社記者陳婕翎、張茗喧台北4日電）國內今天新增2萬8420例COVID-19本土個案、5名死亡個案，其中一名為20多歲無慢性病女性，已完整接種3劑BNT疫苗，發病後6天仍急救無效病逝，排除細菌感染可能性。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午在疫情記者會中宣布，新增2萬8420例本土個案，創疫情以來新高，確診個案中新增72例中症、5例重症，5例死亡個案。另新增67例境外移入病例。

5名死亡個案年齡介於20多歲至90多歲，為2男3女，其中今天最年輕的死亡案例，為日前指揮中心公布過的20多歲重症女性，沒有慢性病，已完整接種3劑BNT疫苗，在4月26日出現腹痛、上吐下瀉症狀就醫，使用家用快篩陽性，當晚PCR陽性確診，採取居家照顧。

這名女性個案在4月29日時因為症狀未改善，透過119送醫，醫院檢查發現血壓不穩，有敗血症狀況，安排入住加護病房觀察，隔天症狀加劇，呼吸窘迫插管、使用呼吸器，由衛生局轉至醫學中心加護病房救治。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說，這名女性個案5月1日出現心室顫動，經醫療團隊急救無效過世，死因為COVID-19肺炎合併敗血性休克、多重器官衰竭。住院期間曾經使用瑞德西韋，血液細菌培養為陰性，排除細菌感染可能性。

其他4名死亡個案，幾乎都有慢性病，包含中風、癌症、神經系統疾病、糖尿病等；2名搶救中的重症個案，年齡介於50多歲至60多歲，1男1女，女性個案有慢性病，有接種2劑疫苗，另一名沒有慢性病的男性，沒有接種過任何一劑疫苗，染疫後出現皆COVID-19合併呼吸窘迫。

72名中症個案年齡介於未滿10歲至90多歲，其中22人有慢性病史、其餘50人調查中；針對中症個案疫苗接種情形，未接種過任何1劑疫苗的有25人、打過1劑的有8人、施打2劑的有11人、完整接種3劑疫苗的有28人。

根據指揮中心統計，截至5月3日，本土確診個案有14萬7427人為輕症或無症狀個案、占99.75%，中症累計329例、占0.22%，重症累計48例、占0.03%，中重症累計84例解除隔離。

根據指揮中心統計，確診個案分布全台22縣市，以新北市1萬151例居冠，是全台首個突破萬例個案的縣市，其次依序為台北市5538例、桃園市4814例、台中市1680例、高雄市1021例等。（編輯：張芷瑄）1110504