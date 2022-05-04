防Omicron重症及死亡 陳秀熙提精準住院分流等3建議[影]

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台大公衛學者陳秀熙4日建議，應透過讓高風險族群打追加劑、採精準住院分流等方式，預防Omicron重症及死亡。圖為民眾在新北土城區的接種站施打疫苗。（中央社檔案照片）

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（中央社記者許秩維台北4日電）台大公衛學者陳秀熙今天表示，為預防Omicron重症及死亡，應讓高風險族群接種追加劑，並採取精準住院分流和使用抗病毒藥物，改善中症及重症比。

台灣大學公共衛生學院教授陳秀熙今天舉行COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫科學線上直播，分享如何因應Omicron，精準調整醫療能量。

影片來源：新冠肺炎科學防疫園地

陳秀熙指出，台灣本土疫情持續上升，大部分為無症狀及輕症，主要歸功於疫苗接種的免疫保護力，截至5月2日，18至74歲的追加劑施打率皆逾7成，僅75歲以上偏低（60.1%）。

由於施打疫苗會帶來保護力，陳秀熙利用台灣目前各年齡疫苗施打率與中症、重症及死亡資料估計，顯示施打3劑疫苗相較於未接種者的預防效益，在調整年齡影響後，能有效下降69%中症、83%重症、91%死亡。

陳秀熙提到，Omicron以輕症居多，仍有極少數會進展至重症甚至死亡，因此住院率、住院重症率、重症致死率為重要指標；住院重症率低但死亡率高，可能因住院人數過多，醫療資源未能精準分配，無法達到重症減害；住院重症率高及死亡率高，則可能因醫療能量不足，住院病患無法受到妥善照護。

為達到最佳化精準醫療能量調整，陳秀熙表示，台灣除了藉施打疫苗下降重症及死亡率，也應精準評估輕症中需住院的高風險族群，避免進展為中症或重症，並對中症住院患者使用藥物治療，避免進展為重症，並透過精準分流輕症，將住院率調整至最佳化，以維持低死亡率。

陳秀熙指出，依台灣今年1至4月資料推估，目前合理住院率為百分之一、中症率為千分之一點五，重症率千分之零點三、住院中症率15%、住院重症率2.4%。

他說，未來應依動態病床數決定最佳住院及中症比，並藉由高風險族群施打追加劑、精準住院分流、抗病毒藥物使用，將中症及重症比從目前6比1改善至10比1，以減少重症及死亡人數。

為有效預防Omicron重症及死亡，陳秀熙也建議，除了加強施打疫苗，讓大部分確診個案為無症狀或輕症外，也應利用居家監測及藥物，精準調整醫療能量，並制定兒童、年長者及共病症族群的防疫措施。（編輯：卞金峰）1110504