確診者自主回報疫調系統5/1上線 填報流程一次看

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（中央社記者吳欣紜、張茗喧台北30日電）確診者自主回報疫調系統明天正式上線，中央流行疫情指揮中心今天公布填報流程，也呼籲民眾採檢時務必留下手機號碼，以利疾管署發送簡訊。

因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土疫情，指揮中心設置確診個案自主回報疫調系統，要求確診者應主動回報衛生單位密切接觸者資訊，指揮中心今天表示，系統將於明天正式上路，同時公布填報流程。

指揮中心發言人莊人祥表示，當民眾接獲採檢PCR陽性時，資料就會由健保署傳送到疾管署系統，疾管署就會用手機以簡訊方式通知，簡訊的發送顯示門號為0911514588，發送內容「您為COVID-19確診個案，請前往自主回報系統網站並核對個人資料後，主動回報密切接觸者資料，並通知您工作或就學的聯絡窗口，謝謝您。」

莊人祥表示，簡訊內容最後會有以BBS開頭的網址，透過簡訊連結之後就可以進到系統填報資料，民眾進系統之後會要求填寫身分證或居留證後6碼驗證，送出驗證後會把個人資料用隱碼方式呈現，請民眾務必比對。

莊人祥說，填報時也會顯示個人資料收集告知等，並要求確診者觀察目前是否有相關症狀等，包含兒童警訊表徵等。

後續會請民眾勾選是否具有孕婦、65歲以上或者是接受血液透析等身分，衛生局會透過這些資訊來評估是否需要送醫或到集中檢疫所，也會告知確診者如何匡列自己身邊的密切接觸者等，包含同住家人、同事等。

最後則是填寫確診個案線上疫調單，莊人祥說，疫調單大致有4個大題必須填寫，首先會要求確診者填寫個人資料，包含手機號碼、居住地址、職業或身分別、服務學校或公司、法定代理人等，後續會請確診者填寫最早出現症狀日期或檢驗陽性日期、密切接觸者、是否有慢性疾病或懷孕等，並顯示一些衛教資訊等。

莊人祥也提醒，民眾投保時健保署雖然有當時投保資料，但資料可能比較舊，務必請民眾去醫院或採檢站採檢時務必留下手機，以利簡訊發送。（編輯：陳政偉）1110430

（指揮中心提供）

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