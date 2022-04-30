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4/30本土1萬5033例 增3死、18例中重症

2022/4/30 13:30（4/30 14:51 更新）
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國內本土病例連日破萬，28日台北市立聯合醫院中興院區篩檢站大排長龍，不少防疫專車司機也前往採檢。（中央社檔案照片）
國內本土病例連日破萬，28日台北市立聯合醫院中興院區篩檢站大排長龍，不少防疫專車司機也前往採檢。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張茗喧、吳欣紜台北30日電）指揮中心指揮官陳時中宣布，今天新增1萬5033例COVID-19本土病例及3例死亡個案；確診個案中增3例重症、15例中症，其中7人沒打過任何1劑疫苗，年紀最小的僅10多歲。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中下午在疫情記者會中宣布，今天新增1萬5033例本土病例，創疫情以來新高，確診個案中新增3例死亡個案、3例重症及15例中症個案；另新增116例境外移入病例。

陳時中表示，今天本土病例成長率約25%，確診個案以新北市5797例最多，其次依序為台北市3099例、桃園市2193例、台中市756例、基隆市715例。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞指出，今天3例死亡個案均未完整接種疫苗，其中1例為80多歲男性，是先前公布過的重症個案，從未接種過疫苗，有糖尿病、慢性腎病、慢性肺病病史，確診後使用氧氣面罩、瑞德西韋、免疫調節劑治療，死因為COVID-19合併呼吸衰竭、敗血症休克死亡。

羅一鈞說，另外2例死亡個案同時也是今天新增的重症個案，其中1例為80多歲女性，僅接種1劑疫苗，有糖尿病病史，日前因意識不清緊急就醫，檢查發現血氧濃度低、心搏過慢，急診採檢確診，後因COVID-19合併心肺衰竭病逝。

他指出，還有1例死亡個案為60多歲女性，也就是日前染疫病逝的基隆婦人，個案4月21日快篩陽性至急診採檢，隔天確診，22日高燒至急診治療後返家，24日在家中無呼吸，經醫師行政相驗開立死亡通知書。

羅一鈞表示，重症個案除了上述2例，還有1例50多歲女性，從未接種過疫苗，過去有癌症、神經系統疾病病史，染疫後出現呼吸窘迫症狀，使用氧氣面罩、瑞德西韋治療。

羅一鈞說，15例中症個案年齡介於10多歲至90歲以上，有6例從未接種疫苗，其中也有1例40多歲男性曾打過4劑疫苗；年紀最小的是一名10多歲男童，未接種過疫苗、有神經系統病史，確診後血氧過低且有肺炎症狀，目前以瑞德西韋治療。

根據指揮中心統計，今年1月1日以來輕症及無症狀個案累計7萬4769例、占整體個案的99.72%，中症個案累計185例、0.25%，重症個案22例、占0.03%，其中12人死亡。（編輯：陳政偉）1110430

影片來源：衛生福利部疾病管制署
（指揮中心提供）
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