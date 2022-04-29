採檢人潮塞爆急診 陳時中籲快篩陽性再採檢

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（中央社記者張茗喧、陳至中台北29日電）COVID-19疫情嚴峻，快篩試劑一劑難求，採檢人潮塞爆醫院急診。指揮中心指揮官陳時中今天說，篩檢不是藥物，有症狀、接觸史且快篩陽性再採檢，呼籲別再湧入急診。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻，今天本土病例多達1萬1974例，有民眾買不到快篩試劑直衝急診要採檢，也有快篩陽性的民眾湧入急診，各大醫院急診幾乎被擠爆，醫界叫苦連天。

有急診醫師在「搶救急診室」粉絲專頁分享，近來急診不少醫護確診、遭隔離，人力吃緊，但急診來診人數卻創下歷史天量，呼籲民眾非緊急情況別再往急診跑，反而恐增染疫風險。

另外也有不少醫師在臉書指出，北北基桃衛生單位與醫院感控單位已逼近癱瘓，無法因應持續湧入的採檢人潮，快篩陽性到PCR確診形同一條漫漫長路，呼籲政府將快篩陽性者視同確診，降低醫療負荷。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中下午在疫情記者會中特別說明此事，他表示，無論是快篩或PCR，沒有特別症狀或接觸史真的沒必要做，篩檢不是藥物，不是做了就不會染疫，只能得知當下有沒有染疫。

陳時中強調，急診平時業務就已相當繁多，突然湧入大量採檢人潮勢必會把急診塞爆，呼籲民眾有特別症狀、接觸史且快篩陽性，再去做PCR採檢，否則盡量不要擠到急診。

陳時中說，新北市社區採檢站今天也加開小夜班時段，希望讓有需要的民眾盡快採檢，希望緩解急診人潮，盼大家互相體諒。

至於醫師建議將快篩陽性者視同確診，陳時中也說明目前不適用的理由，主要是快篩與PCR相符度僅約90%，等於有10%偽陽性民眾和他們的家人，會被視為確診者隔離、限制自由，恐衍生法律問題，相關疫調、匡列也會衍生不必要成本，認為等疫情稍微緩解，隔離等措施逐漸鬆綁後再來考慮。（編輯：管中維）1110429