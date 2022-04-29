北市7大社區篩檢站資訊看這裡 4/30起快篩陽性才能做PCR

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國內COVID-19疫情延燒，台北市立聯合醫院中興院區設置快篩陽性綠色通道，讓快篩陽性的民眾能夠即時就醫，盡速做出後續的對應處理。中央社記者王飛華攝 111年4月29日

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（中央社記者陳怡璇台北29日電）台北市長柯文哲今天指出，台北市7大社區篩檢站明天起不再給市民自我檢測，而是給快篩陽性民眾做確認的核酸檢測（PCR）篩檢，並開綠色通道，讓快篩陽性民眾可加速篩檢。

台北市政府下午舉行COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情記者會，柯文哲表示，北市7大社區篩檢站明天開始改成讓快篩陽性的民眾做確認用的PCR篩檢，呼籲沒症狀、沒理由要篩檢的人不要到篩檢站，以保留篩檢量能。

柯文哲說，篩檢站每天量能約4000多人次，要再增加很難，民眾出現症狀、快篩若是陽性，可把檢體包好帶到篩檢站，院方會開綠色通道加速民眾進醫院採檢，以後再看看是否要把有症狀及無症狀的動線分開。

此外，5月8日以前，北市500床以上的醫院要挪出15%的急性病床作為防疫專責病房，約一週時間讓醫院改通風設備、調整病患床位、安排醫護人力等。

柯文哲表示，等到確診數持續上升、PCR量能不足時，可能造成實際染疫人數增加、數字卻平緩下來的假象，需要思考與注意；雖然中央現在不把快篩陽性當成確診，但依北市數據來看，85%至90%快篩陽性的民眾PCR也是陽性，萬一屆時PCR量能無法應付，恐怕快篩陽性就要當成PCR陽性確診。

柯文哲說，把快篩陽性當成PCR陽性，的確有約15%的機會出現偽陽性，但為了更有效率的防疫，若是民眾快篩陽性還是先當確診，保護自己與別人，希望訴諸國民道德與良心。

另一方面，北市府各機關下週一（5月2日）起全面啟動居家辦公與分艙分流，會議等盡量以視訊辦理。台北市副市長黃珊珊補充，各局處因業務不同，實施的對象與人數可以彈性調整。（編輯：戴光育）1110429

台北市PCR社區採檢院所醫院地點如下：（點擊連結可開啟Google地圖）

聯合醫院中興院區

聯合醫院和平院區

聯合醫院仁愛院區

聯合醫院陽明院區

聯合醫院忠孝院區

萬芳醫院

關渡醫院

民眾使用快篩試劑若檢測結果為陽性時，建議配合以下事項：

●請戴好口罩，勿搭乘大眾運輸工具，可以自行開車、騎車、步行或家人接送等方式儘速至鄰近的社區採檢院所進一步檢測。

●如無法自行前往，可致電台北市防疫專線（02）2375-3782協助安排防疫計程車。

●使用過的採檢器材用塑膠袋密封包好，一併攜帶至社區採檢院所，交給院所人員。