快篩陽性才可PCR？陳時中：很快會這樣要求

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疫情指揮中心指揮官陳時中30日表示，未來應該很快會要求快篩陽者才可PCR採檢。圖為民眾30日到台北市立聯合醫院中興院區分流進行篩檢。中央社記者吳家昇攝 111年4月30日

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（中央社記者張茗喧、吳欣紜台北30日電）COVID-19疫情延燒，採檢民眾塞爆醫院急診，台北市長柯文哲要求快篩陽性者才可採檢PCR。指揮中心指揮官陳時中今天表示，未來應該很快會要求快篩陽者才可PCR採檢。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，中央流行疫情指揮中心宣布今天新增1萬5033例本土病例，比昨天增約25%，確診個案再增3例死亡，累計12人死亡。

台北市長柯文哲認為國內染疫死亡率低是假象，也指出確診數上升緩慢是因為採檢量能有限，而無法反映實際狀況；為降低醫療負荷，北市也要求快篩陽性者才可PCR。

指揮中心指揮官陳時中表示，假象只是一個形容詞，他強調無論重症或死亡率都是相對落後的指標，只有少數病例今天染疫就今天死亡，多數都要按照病程去走，因此無論重症、死亡都是會比較晚出現，這不是假象、是事實，但不可因為數目低就掉以輕心。

陳時中說，全台單日PCR量能約19萬件，目前每天約10萬件左右，顯示量能還夠，現況看來國內陽性率約9%，雙北應更高。

至於中央是否要求快篩陽性者才可採檢PCR，陳時中坦言，未來採檢政策會漸漸轉型，目前是由醫療專業判定，應該很快就會要求只有快篩陽性者才能做PCR，相信各界想法會漸漸趨於一致。

前疾管局長蘇益仁指出，染疫個案多達99.6%都輕症，且重症及死亡率已降至萬分之3，與流感接近，建議將COVID-19從第5類法定傳染病降為第4類；另有專家指出，口罩規定應會實施至明年。

針對COVID-19疾病等級降級，陳時中表示，是有這樣考慮，也相信這一天一定會到，但還在等待時機點；至於口罩規定，他認為，未來不太可能要大家都不要戴口罩，只是有些場所不會強制要求戴口罩。（編輯：陳政偉）1110430