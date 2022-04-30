柯文哲：規劃快篩陽性篩檢站可拿藥 一次3天份

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（中央社記者陳怡璇台北30日電）台北市長柯文哲今天到聯醫中興院區視察快篩陽性民眾分流，他表示，理想上，應該讓快篩陽性有症狀者來做PCR時就可拿藥，一次3天份，結帳盡量用無現金交易。

台北市長柯文哲昨天宣布，北市7大公費PCR篩檢站將闢出給快篩陽性民眾的綠色通道，並表示沒理由要PCR的人「不要來湊熱鬧」。柯文哲今天到聯合醫院中興院區視察分流狀況。

柯文哲會後接受媒體聯訪表示，最理想的狀況是，當快篩陽性、有症狀的民眾來篩檢站做PCR時，篩檢站就可以給藥，以大人小孩及症狀區分，一次給3天份，結帳則盡量用無現金交易，這樣民眾前來時帶悠遊卡即可。

柯文哲說，會規劃在最短時間內，掛號、拿藥等篩檢站一線就可搞定，類似快篩陽性特別門診。

柯文哲呼籲民眾，有症狀先快篩、快篩陽性再到篩檢站，但其他人「如果一定要來做，我也不會拒絕」，因為與其爭辯給不給做PCR，乾脆直接做最快。

柯文哲指出，北市防疫最成功的地方就是民眾都相當配合防疫政策，軟性呼籲就有效。

在篩檢能量部分，柯文哲表示，榮總可能再加開一線，但加開快篩站點的數量也要考慮經濟規模與效率，如果必要，每站的篩檢量會再增加，例如延長服務時間等，會看狀況調整。（編輯：李錫璋）1110430

台北市長柯文哲（左）30日上午在副市長黃珊珊（右）等陪同下，視察台北市立聯合醫院中興院區快篩陽分流診運作情形，並接受媒體訪問。中央社記者吳家昇攝 111年4月30日