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快篩實名制週末全額配送 陳時中：不會停賣

2022/4/30 15:29（4/30 16:29 更新）
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快篩實名制上路第一個週末，指揮中心指揮官陳時中30日說，只要藥局週日有營業都會配送，不會停賣。（中央社檔案照片）
快篩實名制上路第一個週末，指揮中心指揮官陳時中30日說，只要藥局週日有營業都會配送，不會停賣。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張茗喧、吳欣紜台北30日電）快篩實名制上路第一個週末，指揮中心指揮官陳時中今天表示，由於貨量過大，昨天僅先配送半數藥局，今天上午已全數補足，強調週六、週日都會全額配送，不會停賣。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，中央流行疫情指揮中心實施快篩實名制，每個身分證、居留證都可購買一份，每份5劑共500元，並根據證號尾數單雙號分流，今天主要提供尾數雙號民眾購買。

指揮中心指揮官陳時中今天下午在疫情記者會中表示，今天全台共有4957家機構可販售快篩實名制，販售總量40萬1466人份；截至今天中午12時，共有1746家機構完售，已賣出17萬9099人份。

藥師公會全國聯合會近日反應，週六只有半數藥局可獲配送，週日目前都沒有配送規劃，擔心沒有快篩試劑可賣。

陳時中說，昨天已配送快篩試劑到2700多家機構，供今天販售，剩餘的今天上午已經配送出去，多數機構應該都已收到，預計下午開始陸續販售。

陳時中指出，今明兩天也會陸續將明天要販售的快篩試劑配送出去，強調只要藥局週日有營業都會配送，不會停賣，由於這次配送量很大，已商請郵局幫忙配送，確保今天整體供應量和往常一樣。

食藥署昨天下午核准國內首款家用唾液快篩試劑專案輸入，首批試劑何時抵台、售價多少、實名制是否能買到。

陳時中說，相較鼻咽快篩Ct值30都還驗得到，唾液快篩確實使用上有點限制，但對於無法以鼻咽快篩的族群而言，可能是好選擇，因指揮中心並未徵用唾液快篩，無法掌控價格，未來是否納入實名制還要和專家討論，但他認為若Ct值敏感度高一點時再廣泛使用會比較好。

有網友爆料指出，首款唾液快篩進口業者是身兼高端副董事長及總經理的陳燦堅。陳時中表示，「跟高端有關係，有什麼關係呢？」無論哪一家公司都是正常的公司，廠商、產品不分藍綠，一切都是依照科學程序進行審查，也都會採納專家意見。（編輯：陳政偉）1110430

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