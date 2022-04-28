新北確診個案攀升 自填疫調系統啟動

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新北市衛生局長陳潤秋（圖）28日在疫情說明會表示，確診個案數攀升，已無法以電話逐一疫調，即日起啟動自填疫調系統，由確診者收到衛生局簡訊後，到網站自主填報疫調資料。中央社記者黃旭昇新北攝 111年4月28日

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（中央社記者黃旭昇、沈佩瑤新北28日電）新北市府今天表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診個案數逐日攀升，已經無法以電話疫調，自填疫調系統啟動，將由確診者上網自動填寫疫調。

新北市府COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情說明會，下午由市長侯友宜、副市長劉和然、衛生局長陳潤秋、新北市醫師公會理事長顏鴻順共同參加。

衛生局說，中央流行疫情指揮中心公布，新北市COVID-19確定病例，4552人採檢陽性；居家照護累計1萬1047人，居家隔離列管數2萬4208人。

陳潤秋表示，今天確診個案病例超過4000人，以前雖有警方加入疫調大軍，加上各衛生所等支援，但如今個案數暴增且逐日攀升，已無法以電話逐一疫情調查，因此，今天起，啟動自動填寫疫調系統，發出3800通簡訊，已有2000多人完成填寫。

她說，衛生局從中央的法定傳染病系統，下載中央公布的確診名單後，會傳送簡訊給確診者通知填寫疫調資料；確診民眾可以從簡訊連結，到網站自主填報「密切接觸者」疫調資料，包括同住者、職場、學校的接觸者。

衛生局今天晚間也以文字說明，經查證網路流傳「新北自填疫調簡訊」中的縮寫網址，倒數第3個英文字母原為大寫I，被竄改為英文字母小寫l，因此連結出現錯誤網頁，目前已立即調整簡訊連結網址，避免錯誤訊息影響民眾通報權益。

衛生局呼籲，勿散播疫情謠言、不實訊息，否則可依「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」第14條，最高可罰新台幣300萬元。

市府也公布，今天啟動第3階段居家照護，有800多家基層診所加入照護行列，負責評估、關懷輕症與無症狀確診者，以保有後端醫療量能，讓無症狀或輕症病患在家安心恢復健康。

陳潤秋接受中央社記者訪問表示，基層診所加入照護行列，有助於分流減輕責任醫院負擔，診所透過核心責任醫院分流，負責評估個案是否適合納入居家照護對象。

她說，診所同時負責個案管理，運用「iCare智慧照護app」即時監測並掌握確診者健康狀況。若真有緊急醫療需求，可透過119救護系統請求支援送醫。

顏鴻順說，解封之路必然充滿荊棘過程，居家照護不是放在那邊就不理，透過App的遠端視訊關懷，可聯繫、衛教，需要時啟動視訊診療；甚至透過綠色通道後送就醫。（編輯：方沛清）1110428

新北市醫師公會理事長顏鴻順（圖）28日在疫情說明會表示，新北市800多家社區醫療診所即日起陸續加入居家照護行列，透過App遠端視訊關懷，可聯繫、衛教，需要時啟動視訊診療；甚至透過綠色通道後送就醫。中央社記者黃旭昇新北攝 111年4月28日