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BNT兒童疫苗抵台延宕 莊人祥：16日清晨到

2022/5/11 12:09（5/11 12:15 更新）
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衛福部疾管署副署長莊人祥11日表示，本來10日會出貨的兒童疫苗，因為資訊系統有問題改期，預計16日清晨送抵台灣。圖為BNT疫苗。（中央社檔案照片）
衛福部疾管署副署長莊人祥11日表示，本來10日會出貨的兒童疫苗，因為資訊系統有問題改期，預計16日清晨送抵台灣。圖為BNT疫苗。（中央社檔案照片）
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（中央社記者楊淑閔台北11日電）立委關心延遲抵台的BNT兒童疫苗何時抵台。衛福部疾管署副署長莊人祥今天回覆質詢時表示，本來昨天會出貨的兒童疫苗，因為資訊系統有問題改期，預計15日從德國起飛、16日清晨到。

立法院經濟委員會今天安排行政院農業委員會主任委員陳吉仲及衛生福利部首長就「北農啟動六大防疫措施及精進全台果菜批發市場防疫作為」進行報告，並備質詢。

中央流行疫情指揮中心9日公布首批採購輝瑞BNT成人劑型疫苗185萬多劑到貨，兒童劑型原本跟著抵台，不過中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨天說，原本要上飛機的5到11歲兒童劑型，因為BNT通知系統有問題，12日無法準時抵台。台灣民眾黨立委高虹安今天質詢到貨時間為何，莊人祥回覆時做出以上表示。（編輯：陳仁華）1110511

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