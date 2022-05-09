兒童疫苗施打 中榮醫師：7成機率預防重症

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台中市兒童疫苗將於11日開打，台中榮總兒童醫學部兒童感染科主任陳伯彥9日在台中市防疫記者會中表示，無論是BNT或莫德納疫苗，施打後7成機率可預防COVID-19重症。（台中市政府提供）中央社記者郝雪卿傳真 111年5月9日

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（中央社記者郝雪卿台中9日電）台中市6到11歲兒童將開打兒童疫苗，台中榮總兒童醫學部兒童感染科主任陳伯彥今天表示，無論是BNT或莫德納疫苗，施打後7成機率可預防重症，且效果持續半年以上。

台中市政府下午召開流行疫情指揮中心防疫記者會，由於台中市兒童疫苗將於11日開打，會中特別邀請陳伯彥說明COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗效果與副作用、居隔兒童照護與確診症狀處置等注意事項。

陳伯彥指出，清明節過後，全國兒童確診案例急速增加，兒童一確診就可能出現高燒、嘔吐及喉嚨痛等類似感冒症狀，且會有吃不下、活動力變差與脫水等症狀，目前在台中榮總收治的兒童，治療後約2至3天就會好轉，恢復活力，很快就可回家繼續居家隔離照護。

陳伯彥也指出，但確診兒童通常都是受到家長傳染或學校同學互相傳染，若家長受到感染，即可能造成照護上的困擾，因此提醒大家仍應持續落實防疫措施。

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對於兒童確診後變成重症機率，陳伯彥認為，部分5歲以下兒童發生熱性痙攣的比率較高，兒童確診治療並無特效藥，若重症會使用「瑞德西韋」，評估可以的話就會使用「清冠一號」緩解症狀，其餘的就如同感冒般治療處理，給予退燒止痛，復原機率相當高，近1個多月以來，就台中榮總而言，並沒有發生重症病例。

由於有家長仍猶豫要不要讓兒童施打疫苗，陳伯彥說，疫情來勢洶洶，經研究比較，兒童與青少年施打疫苗後的效果與副作用其實都差不多，兒童副作用甚至更輕微，且經證實，無論BNT或莫德納都有7成機率可預防重症，且效果持續半年以上，兒童施打疫苗若出現副作用，大多在3天內即快速緩解，目前疫情嚴峻，建議有疫苗就打，不要再等。（編輯：李錫璋）1110509