5至11歲兒童打輝瑞疫苗 5/25起優先安排接種

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教育部表示，兒少接種輝瑞BNT疫苗將自5月25日起逐序推動，建議優先推動5至11歲兒童接種基礎劑。圖為台北市中山國小學童下午放學結伴回家。（中央社檔案照片）

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（中央社記者許秩維台北17日電）教育部今天表示，滿5歲至17歲兒少接種輝瑞BNT疫苗將自5月25日起逐序推動，考量兒童免疫力尚未完整，建議優先推動5至11歲兒童接種基礎劑。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，衛生福利部食品藥物管理署日前核准輝瑞BNT兒童疫苗EUA，可供5歲至11歲兒童使用。教育部今天發函給高中以下學校，說明5歲至17歲兒童及青少年接種BNT疫苗事宜。

教育部指出，滿5歲至11歲兒童的基礎劑，針對在學學童，請各縣市及學校協助調查校園集中接種意願，提供家長評估暨意願書，並視5月2日開始進行的6至11歲莫德納疫苗校園接種作業和量能，統籌規劃排程，而滿5歲未入小學的兒童，由各縣市安排醫療院所接種。

至於滿12至17歲青少年追加劑的接種，教育部提到，國中以上校園集中接種作業，比照基礎劑推動模式，請各縣市及學校先調查集中接種意願，並提供家長評估暨意願書，由學校收回並彙整統計意願人數。

教育部表示，上述兒童和青少年接種作業，請各縣市與轄區內衛生局協調，自5月25日起逐序推動；考量兒童免疫保護力尚未完整，建議優先推動5至11歲兒童基礎劑接種，再依量能安排12至17歲青少年接種追加劑；尚未接種基礎劑的滿12歲青少年，可併同校園接種或協調醫療院所辦理。（編輯：張芷瑄）1110517