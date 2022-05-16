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自購首批輝瑞BNT兒童疫苗到貨 約77.76萬劑抵台
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自購首批輝瑞BNT兒童疫苗到貨 約77.76萬劑運抵台灣

2022/5/16 07:02（5/16 07:09 更新）
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台灣首批自購輝瑞BNT兒童疫苗約77.76萬劑16日清晨抵台。中央社記者吳睿騏桃園機場攝　111年5月16日
台灣首批自購輝瑞BNT兒童疫苗約77.76萬劑16日清晨抵台。中央社記者吳睿騏桃園機場攝　111年5月16日
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（中央社記者吳睿騏桃園機場16日電）台灣首批自購輝瑞BNT兒童疫苗約77.76萬劑今天清晨抵台，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中日前表示，等疫苗抵台後會再安排施打時程，可能延後到5月20日才開打。

台灣自購首批COVID-19（2019冠狀病毒疾病）輝瑞BNT兒童疫苗約77.76萬劑，由華航CI-5528班機自德國法蘭克福啟運來台，班機在16日清晨5時44分抵達桃園國際機場。

載運疫苗的班機落地後滑行停靠於507停機坪，經消毒作業後，由地勤人員將放置於貨艙的溫控櫃卸下，完成通關作業後經拖車送往貨物碼頭裝入冷鏈貨車，載往指定冷儲物流中心存放，進行後續檢驗封緘作業，再提供COVID-19接種計畫所列實施對象接種。

陳時中9日表示，指揮中心已於4月28日與香港復星公司及德國BNT公司簽署COVID-19疫苗供應合約，並與美國Pfizer公司及德國BNT公司簽署兒童疫苗補充合約，預定供應220萬劑兒童劑型及180萬劑成人劑型疫苗做為基礎劑、基礎加強劑或追加劑使用，並視需求擴充400萬劑成人劑型疫苗。

不過，陳時中10日在中央流行疫情指揮中心記者會中指出，原本要上飛機的5到11歲兒童劑型，因BNT通知資訊系統有問題，12日無法準時抵台。

衛生福利部疾病管制署副署長、指揮中心發言人莊人祥11日於立法院備詢時表示，輝瑞BNT兒童劑型疫苗送貨航班已確定，將於15日起飛，預計16日抵達台灣。陳時中則說，等疫苗抵台後會再安排施打時程，可能延後到5月20日才開打。（編輯：蔡佳敏）1110516

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