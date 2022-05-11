輝瑞BNT兒童疫苗延後到貨 陳時中估5/20才開打

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（中央社記者陳婕翎、張茗喧台北11日電）輝瑞BNT兒童疫苗抵台延宕，預計延至16日清晨到貨，指揮中心指揮官陳時中強調，等到這一批輝瑞BNT兒童疫苗抵台後，會盡快安排施打時程，預估5月20日才能開打。

立委關心延遲抵台的輝瑞BNT兒童疫苗何時到貨。衛福部疾管署副署長莊人祥今天上午回覆質詢時表示，本來昨天會出貨的兒童疫苗，因為資訊系統有問題改期，預計15日從德國起飛、16日清晨到。

中央流行疫情指揮中心9日公布首批採購輝瑞BNT成人劑型疫苗185萬多劑到貨，兒童劑型原本跟著抵台，但陳時中昨天說，原本要上飛機的5到11歲兒童劑型，因為BNT通知系統有問題，12日無法準時抵台。

陳時中今天下午在疫情記者會中重申，現階段輝瑞BNT兒童劑型疫苗送貨航班已經確定，將於5月15日起飛，預計16日抵達台灣，等疫苗抵台後會再安排施打時程，可能延後到5月20日才開打。

昨天COVID-19疫苗接種6萬7450人次，陳時中再次呼籲，符合接種疫苗資格民眾盡快完成施打，降低重症、死亡風險；國內接種人口涵蓋率第1劑85.46%、第2劑 80.59%、基礎加強劑接種率0.84%、追加劑接種率 62.11%（符合追加劑接種間隔人數統計約86.79%）。（編輯：陳政偉）1110511