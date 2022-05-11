即起至6/30開放民眾進口自用快篩 每人限100劑不得販售

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中央流行疫情指揮中心11日公布，即日起至6月30日前，輸入個人自用「COVID-19檢驗試劑」免申請專案核准，每人不超過100劑。圖為家用快篩試劑。（中央社檔案照片）

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（中央社記者陳婕翎、張茗喧台北11日電）中央流行疫情指揮中心今天公布，衛福部食藥署為便民防疫，即日起至今年6月30日前，輸入個人自用「COVID-19檢驗試劑」每人不超過100劑，免申請專案核准。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，指揮中心研發組副組長吳秀梅今天下午在疫情記者會中表示，因個人自用COVID-19檢驗試劑產品對防疫影響甚鉅，食藥署為確保國內此類產品的安全及有效性，對於相關輸入案件審查皆審慎把關。

吳秀梅說，因考量疫情升溫，COVID-19檢驗試劑個人自用需求遽增，食藥署為便民防疫，規劃輸入個人自用COVID-19檢驗試劑彈性措施，即日起至今年6月30日前，民眾自國外輸入個人自用COVID-19檢驗試劑，以每人限一次不超過100劑，無須向食藥署申請專案核准 ，可直接由海關放行通關。

吳秀梅提醒，民眾自行輸入COVID-19檢驗試劑僅供個人防疫使用，不得販售；建議選用「家用」檢驗試劑產品，不限為衛福部核准EUA產品，使用產品前，請詳閱產品說明書用途、使用方式、警告注意事項等內容。

另外，指揮中心表示，民眾自行輸入非衛福部核准EUA產品，檢測結果不得作為配合防疫政策判斷依據，其產品安全及有效性須由民眾自行負責。（編輯：陳仁華）1110511