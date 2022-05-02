學童是否打疫苗 教長：家長不必急迫做決定

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（中央社記者范正祥台北2日電）6至11歲學童著手接種疫苗受關注，教育部長潘文忠今天表示，每個孩子在各方面狀況有所不同，家長不必非常急迫做決定，必要時也可以諮詢相關醫師專業做參考，會尊重家長決定做後續處理。

立法院教育及文化委員會今天審查教保服務人員條例修正草案，潘文忠列席。

潘文忠接受媒體聯訪時指出，中央流行疫情指揮中心專家小組通過6至11歲學童施打莫德納疫苗，教育部已經與指揮中心做了施打規畫，也透過縣市教育局處和地方衛生局共同合作。

他說，基本上會參採過去12至17歲青少年接種BNT疫苗模式，可以在校園集體施打，家長也可以選擇到合約的醫療院所來執行，這部分都已經準備就緒，會由各學校徵得家長同意後，聯繫地方衛生局來做後續安排。

潘文忠表示，教育部提醒家長，每個孩子在各方面的狀況有所不同，家長也了解孩子的情形，家長不必非常急迫做決定，必要時也可以諮詢相關醫師專業做參考，會尊重家長決定做後續處理。

潘文忠說，施打疫苗後，也有3天疫苗假可以提供給孩子如果身體不適需要休息，有這樣的假別，不會列入任何差勤或成績紀錄；家長如果因為孩子施打疫苗需要在家照顧，也有防疫照顧假來支持家長，可以視實際需要照顧和協助孩子。

媒體提問，目前COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情似乎還沒有到高峰，確診數持續增加，學校停課標準是否會再滾動檢討。潘文忠對此回應，教育部會持續視疫情來做必要的滾動修正，這部分仍然是以疫情發展做為主要的參考。

潘文忠指出，教育部一直持續密切注意整個疫情變化，也都即時與指揮中心做整體會商考量，包含像是過去兩天的四技二專統測進行，也是以同樣的模式，希望都是即時做到維護考生權益，也注意防疫進行，可以讓考生在這方面得到協助。

媒體也詢問，台北市國、高中今天恢復實體課程，但是對照日前疫情沒有現在嚴重時是施行遠距上課，現今疫情更為嚴重為什麼反而進行實體課程。

對此，潘文忠說，針對疫情需要進行相關實體課程的停課規範，教育部於4月間已經訂出精準、合宜的停課標準，目前多數縣市也都是以中央訂定的相關實體課標準執行，避免因為過度停止實體課程反而影響所有學生受教權益，也造成很多家長困擾。

潘文忠說，教育部持續與各縣市因應，如果有需要教育部特別針對各該地疫情有特殊情形，也可以透過應變小組充分諮詢專業，可以有更好、更適切的防疫規範。（編輯：蘇龍麒）1110502