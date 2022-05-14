北市長者第4劑疫苗接種 15日起19家醫院可預約

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（中央社記者陳昱婷台北14日電）65歲以上或60歲以上免疫不全民眾第4劑COVID-19疫苗將開打，台北市副市長蔡炳坤今天表示，已媒合台大等19家醫院，明天起符合資格者可逕行至各醫院預約掛號，16日起接種。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥昨天宣布，最快下週開放65歲以上或60歲以上免疫不全民眾接種第2次追加劑（第4劑）COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，須與前一劑間隔超過5個月，可接種疫苗包括半劑量莫德納（Moderna）、全劑量輝瑞BNT疫苗或全劑量高端疫苗。

蔡炳坤上午透過媒體群組說明，為即時服務台北市可接種第4劑疫苗的長者，衛生局已媒合19家醫院，包含台北長庚、台安、博仁、三總松山、北醫附醫、台大、郵政、仁濟、萬芳、康寧、北榮、三總北投、中心綜合醫院及聯合醫院松德、仁愛、林森、中興、陽明、忠孝院區。

蔡炳坤指出，明天起，符合資格的長者可逕行至這19家醫院的預約管道掛號，16日起接種。提醒長者，第4劑與第3劑疫苗須間隔5個月，即在去年12月16日前已接種第3劑。

蔡炳坤說，除了醫院掛號外，長者也可使用台北市第12期COVID-19疫苗預約系統，17日至18日上午9時至下午5時開放預約，23日到29日接種。

蔡炳坤表示，面對疫情持續擴大，全台單日確診人數已超過6萬人，提醒符合接種資格的長者，適時接種增加保護力，且在5月底前，不管打第幾劑，長者都有新台幣1000元禮券可拿。（編輯：戴光育）1110514