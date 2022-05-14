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COVID-19疫情整理包
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COVID-19疫情整理包2/265

食藥署啟動Novavax疫苗審查 力拚1個月內審畢

2022/5/14 11:52
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（中央社記者張茗喧台北14日電）食藥署署長吳秀梅今天證實，Novavax公司已提出緊急使用授權申請，也繳交藥理、毒理及臨床試驗等技術性文件，食藥署已展開審查，力拚1個月內審查完畢。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，接種疫苗將是降低重症、死亡風險的重要防疫措施。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中4月中透露，擬透過COVID-19疫苗全球取得機制（COVAX）購買200萬劑Novavax疫苗，但相關運送時程還未定。

衛生福利部食品藥物管理署署長吳秀梅今天上午向中央社記者證實，已收到Novavax提出的緊急使用授權（EUA）申請，除了先前已收到的疫苗製程資料，最近也補交藥理、毒理及臨床試驗等技術性文件，審查完畢後將召開專家會議審查EUA。

吳秀梅隨後出席食藥署「國家級實驗大樓暨行政及訓練大樓動土典禮」會後接受媒體聯訪，她進一步指出，將力拚1個月內審查完畢。（編輯：張芷瑄）1110514

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