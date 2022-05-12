侯友宜籲快篩陽全面視同確診 陳時中：不完全反對 近期討論

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（中央社記者葉臻桃園12日電）衛生福利部長陳時中今天前往桃園醫院視察防疫特診，並對院方表達肯定；針對快篩陽性是否全面視同確診，他表示，並不是完全反對，但牽涉到法律問題，近期會召開專家會議討論。

陳時中今天傍晚在桃園市長鄭文燦陪同下，至桃園市政府衛生局慰勞第一線防疫人員，隨後前往衛生福利部桃園醫院視察COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫特、門診，並向醫護們關懷打氣。

針對新北市長侯友宜今天在疫情記者會上呼籲快篩陽性視同確診要不限對象，陳時中接受媒體聯訪時表示，這部分不是完全反對，但有一些法律問題，有多方面要考慮。

陳時中表示，由於用藥仿單都是要COVID-19感染的人，但快篩大概有7％到15％的偽陽性，跟仿單使用不同，將來會有法律問題。

陳時中說，會參考國外經驗，近來會召開專家會議，對於是不是能以仿單外使用（Off-label use）來處理，這些問題要經過討論，對醫療人員和病人才有保障。

針對侯友宜這樣的呼籲是否是因為新北市醫療量能不夠，陳時中說，藥用的快，對人民有幫助，但另外層面上也有法律問題要解決，兩方面會找出一條對台灣防疫最有利的路。

針對有立委質疑，今天開賣的唾液快篩試劑在澳洲有列出「嚴禁2歲以下使用」，但國內的中文仿單卻沒有放上警語。陳時中表示，對快篩試劑適用情況大都是採正面表列比較多，但就是需要大人協助使用。

針對今天視察情況，陳時中說，基層同仁都希望防疫能做得更精進，尤其資訊系統，今天有很好的共識，資訊系統會再精進；這幾天視察了幾家大醫院，分流都做得很好，對一般病人和COVID-19病人都有保障。

鄭文燦致詞時表示，明後天有疫苗接種專案，希望衝高疫苗施打率，也希望線上申報系統能盡量簡化，讓防疫人員把心力放在接種疫苗和防疫工作；陳時中表示，希望大家把自己照顧好，打疫苗是最重要的，要讓疫情平安過去，疫苗覆蓋率一定要夠高。

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桃園醫院院長徐永年表示，為避免影響急診醫療運作，針對大量需要採檢的民眾採取分流方式，「新冠防疫特診」服務有需要採檢就醫的民眾，報到掛號地點為門診大樓門口右側。

徐永年表示，快篩陽性但無症狀或輕症民眾，若僅須PCR檢測，可直接至立體停車場2樓「新冠防疫門診」採檢，服務時間為平日上午9時至下午5時，週六、日為上午9時至中午12時。（編輯：陳清芳）1110512

衛生福利部長陳時中（右2）12日在桃園市長鄭文燦（左2）陪同下，到衛生福利部桃園醫院視察防疫特診，呼籲大家要打疫苗。中央社記者葉臻攝 111年5月12日

衛生福利部長陳時中（前左2）12日在桃園市長鄭文燦（前左1）陪同下至衛生福利部桃園醫院視察，向醫護們關懷打氣。中央社記者葉臻攝 111年5月12日