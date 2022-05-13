新北快篩陽近9成 盼實施不限對象快篩陽等同確診

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新北市長侯友宜（圖）13日表示，依總統蔡英文在防疫諮詢會議所提指示，希望中央儘速簡化流程、放寬認定、舒緩人民不安，這才是做事態度與解決問題的魄力，他說，「快篩陽視同確診個案，一定有能力解決，只是願不願意做」。中央社記者黃旭昇新北市攝 111年5月13日

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（中央社記者黃旭昇、沈佩瑤新北13日電）新北市府今天表示，居家照護人數超過14萬人，快篩試劑不會挑選對象是否3大類，現更急需推動不限對象全面適用快篩陽等同確診，才能減輕採檢PCR醫護人員的沉重負擔。

新北市長侯友宜今天表示，依蔡總統今天在防疫諮詢會議所提指示，希望中央儘速簡化流程、放寬認定、舒緩人民不安，這才是做事的態度，與解決問題的魄力，他說，「快篩陽視同確診個案，一定有能力解決，只是願不願意做」。

市長侯友宜、衛生局長陳潤秋等人今天下午舉行COVID-19（2019冠狀病毒）疫情說明會，公布新增2萬2483人確診，居家隔離3萬75人，居家照護10萬586人，合計照護人數超過14萬人，是公衛沉重負擔。

侯友宜公布，36處社區篩檢站至12日為止，已篩檢將近70萬人次數量，是全國最大篩檢量，10日篩檢陽性率為89%，11日篩檢陽性率89.4%，社篩站陽性率將近9成，與新北呼籲的「快篩陽等同確診」幾乎一致。

侯友宜說，PCR篩檢站有人力與數量的極限，希望要相信人民，不要懷疑人民，政府站在人民最大利益、保護健康為原則，做好配套與法令下，全面實施快篩陽視同確診，對象不侷限在3類對象（居家隔離、居家檢疫、自主防疫），讓醫護回歸到照顧中重症、高風險族群。

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他說，既然這3類的對象都可以實施快篩陽等同確診，快篩試劑又不會挑對象，因此，不會有偽陽性的問題。侯友宜強調，居家隔離者也有偽陽性的問題，快篩試劑不會挑人，「這3類都可以做了，其他對象也有這問題為什麼不能做」，問題在於中央願不願意放寬以簡化流程。

侯友宜說，依照蔡總統今天在防疫諮詢會議所提指示來做，希望中央儘速簡化流程、放寬認定、舒緩人民不安。地方站在第一線看到問題，早就反映問題，但總統說一句話贏過他說10句話，他早早說不如總統今天說，希望快點做、不要再拖下去了。（編輯：張銘坤）1110513